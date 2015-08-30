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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Ювентус
Рома - Ювентус: обзор матча 30 августа 2015
Рома
30.08.2015, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 1
Завершен
Ювентус
61'
М. Пьянич
79'
Э. Джеко
87'
П. Дибала
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Ювентус
Замена
С. Ибарбо
️️️️
Э. Джеко
90'
+4
Замена
А. Льяич
️️️️
Я. Фальке
89'
87'
ГОЛ! 2:1!
П. Дибала
Пас отдал
Р. Перейра
ГОЛ! 2:0!
Э. Джеко
Пас отдал
Я. Фальке
79'
78'
Вторая желтая
П. Эвра
Желтая карточка
Э. Джеко
77'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
М. Салах
77'
76'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
С. Падоин
75'
Желтая карточка
П. Эвра
72'
Замена
Р. Перейра
️️️️
Ш. Лихтштайнер
66'
Красная карточка
Рубиньо
Желтая карточка
Д. Де Росси
64'
62'
Замена
А. Мората
️️️️
М. Манджукич
ГОЛ! 1:0!
М. Пьянич
61'
Желтая карточка
М. Пьянич
57'
37'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
22'
Желтая карточка
П. Погба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Патрис Эвра
ЛП
8
Поль Погба
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
51
Сильвио Аночич
ЦЗ
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
48
Салих Учан
ЦП
22
Адем Льяич
АП
11
Хуан Итурбе
ПВ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Ювентус
33
Нето
ВР
34
Рубиньо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
3-4-2-1
13
Щесны
12
Динь
44
Манолас
24
Флоренци
44
Наингголан
15
Пьянич
20
Кейта
16
Де Росси
10
Салах
44
Фальке
10
Джеко
4-3-3
1
Буффон
2
Лихтштайнер
4
Касерес
19
Бонуччи
14
Кьеллини
8
Погба
27
Стураро
27
Эвра
21
Дибала
9
Манджукич
19
Падоин
44
Фальке
22
Льяич
22
Льяич
44
Фальке
10
Салах
11
Итурбе
11
Итурбе
10
Салах
10
Джеко
8
Ибарбо
8
Ибарбо
10
Джеко
19
Падоин
7
Куадрадо
7
Куадрадо
19
Падоин
2
Лихтштайнер
37
Перейра
37
Перейра
2
Лихтштайнер
9
Манджукич
21
Мората
21
Мората
9
Манджукич
Остались в запасе
Рома
Ювентус
51
Сильвио Аночич
ЦЗ
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
16
Морган Де Санктис
ВР
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
48
Салих Учан
ЦП
27
Жервиньо
ЛВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
33
Нето
ВР
34
Рубиньо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
51
Сильвио Аночич
ЦЗ
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
16
Морган Де Санктис
ВР
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
48
Салих Учан
ЦП
27
Жервиньо
ЛВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
34
Рубиньо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Рома - Ювентус
3
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 3
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