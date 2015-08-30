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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Нефтехимик - Ижевск
Нефтехимик - Ижевск: обзор матча 30 августа 2015
Нефтехимик
30.08.2015, воскресенье, 14:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 7 тур
3 : 2
Завершен
Ижевск
24'
В. Ярославцев
44'
С. Морозов
88'
А. Домшинский
4'
Е. Ушаков
33'
М. Малаховский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Ижевск
Желтая карточка
Л. Решетников
90'
+1
90'
Замена
А. Елисеев
️️️️
Д. Кибардин
90'
Замена
А. Цыганцов
️️️️
Е. Кобзарь
Замена
А. Кузьмичев
️️️️
А. Домшинский
90'
Замена
С. Голяткин
️️️️
Л. Решетников
90'
89'
Желтая карточка
С. Воронин
ГОЛ! 3:2!
А. Домшинский
88'
78'
Замена
П. Шадрин
️️️️
Е. Ушаков
Замена
А. Субботин
️️️️
А. Секретов
77'
Желтая карточка
А. Домшинский
70'
Замена
А. Малеев
️️️️
Е. Духнов
60'
57'
Замена
Е. Кобзарь
️️️️
М. Малаховский
50'
Желтая карточка
Е. Ушаков
ГОЛ! 2:2!
С. Морозов
44'
Желтая карточка
В. Ярославцев
35'
33'
ГОЛ! 1:2!
М. Малаховский
26'
Желтая карточка
С. Данилов
ГОЛ! 1:1!
В. Ярославцев
24'
4'
ГОЛ! 0:1!
Е. Ушаков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Александр Самохвалов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
15
Владимир Ярославцев
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
23
Леонид Решетников
ЦП
28
Евгений Духнов
ЦП
5
Роман Салимов
ПВ
5
Игорь Лаврентьев
ЦФ
90
Алексей Домшинский
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Ижевск
22
Сергей Воронин
ВР
13
Роман Семякин
ЛЗ
3
Денис Кибардин
ЦЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
37
Лев Потапов
ЦЗ
27
Аркадий Симанов
ЛП
37
Евгений Ушаков
ОП
17
Михаил Канаев
ОП
18
Максим Малаховский
ЦП
15
Марат Сафин
ЦП
7
Сергей Данилов
ПП
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Нефтехимик
25
Ростислав Солдатенко
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
8
Артем Кузьмичев
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
3
Сергей Голяткин
АП
21
Руслан Шония
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
Ижевск
30
Никита Медведев
ВР
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
62
Павел Шадрин
ЦП
54
Илья Кирносов
ЦП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
29
Александр Русских
ЦФ
4-3-1-2
1
Самохвалов
13
Почивалин
30
Васянович
15
Ярославцев
2
Морозов
10
Секретов
28
Духнов
23
Решетников
5
Салимов
90
Домшинский
5
Лаврентьев
4-2-4
22
Воронин
3
Кибардин
44
Садыков
37
Потапов
13
Семякин
37
Ушаков
17
Канаев
7
Данилов
18
Малаховский
15
Сафин
27
Симанов
28
Духнов
8
Малеев
8
Малеев
28
Духнов
90
Домшинский
8
Кузьмичев
8
Кузьмичев
90
Домшинский
23
Решетников
3
Голяткин
3
Голяткин
23
Решетников
10
Секретов
9
Субботин
9
Субботин
10
Секретов
37
Ушаков
62
Шадрин
62
Шадрин
37
Ушаков
18
Малаховский
92
Кобзарь
92
Кобзарь
18
Малаховский
3
Кибардин
27
Елисеев
27
Елисеев
3
Кибардин
Кобзарь
13
Цыганцов
13
Цыганцов
Кобзарь
Остались в запасе
Нефтехимик
Ижевск
25
Ростислав Солдатенко
ВР
21
Руслан Шония
ЦФ
17
Павел Котов
ЛЗ
Главный тренер
Рустем Хузин
54
Илья Кирносов
ЦП
29
Александр Русских
ЦФ
30
Никита Медведев
ВР
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
25
Ростислав Солдатенко
ВР
21
Руслан Шония
ЦФ
17
Павел Котов
ЛЗ
Остались в запасе
54
Илья Кирносов
ЦП
29
Александр Русских
ЦФ
30
Никита Медведев
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Нефтехимик - Ижевск
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Ижевск
1 : 1
24.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Урал-2
0 : 2
19.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Ижевск
1 : 0
11.10.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Ижевск
3 : 1
04.10.2026
Оренбург-2
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Бабаев
(Тобольск)
Стадион:
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