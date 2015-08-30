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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - ПСЖ
Монако - ПСЖ: обзор матча 30 августа 2015
Монако
30.08.2015, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 4 тур
0 : 3
Завершен
ПСЖ
57'
Э. Кавани
73'
Э. Кавани
83'
Э. Лавесси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - ПСЖ
83'
ГОЛ! 0:3!
Э. Лавесси
Пас отдал
А. Ди Мария
81'
Замена
Маркиньос
️️️️
М. Верратти
Замена
М. Пашалич
️️️️
Б. Силва
81'
76'
Замена
Э. Лавесси
️️️️
З. Ибрагимович
73'
ГОЛ! 0:2!
Э. Кавани
Пас отдал
З. Ибрагимович
70'
Желтая карточка
Д. Луис
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Т. Лемар
70'
66'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Л. Моура
Замена
Г. Каррийо
️️️️
С. Эль-Шаарави
66'
57'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кавани
Пас отдал
Б. Матюиди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
10
Адама Траоре
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
18
Тома Лемар
АП
20
Бернарду Силва
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Монако
1
Пауль Нарди
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Марио Пашалич
АП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Субашич
12
Эчиеджиле
6
Карвалью
24
Раджи
6
Фабиньо
10
Траоре
28
Тулалан
92
Эль-Шаарави
20
Силва
18
Лемар
9
Марсьяль
4-3-1-2
1
Трапп
92
Орье
4
Луис
3
Силва
17
Максвелл
8
Матюиди
6
Верратти
8
Мотта
7
Моура
11
Ибрагимович
10
Кавани
20
Силва
8
Пашалич
8
Пашалич
20
Силва
92
Эль-Шаарави
9
Каррийо
9
Каррийо
92
Эль-Шаарави
18
Лемар
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
18
Лемар
6
Верратти
5
Маркиньос
5
Маркиньос
6
Верратти
7
Моура
11
Ди Мария
11
Ди Мария
7
Моура
11
Ибрагимович
22
Лавесси
22
Лавесси
11
Ибрагимович
Остались в запасе
Монако
ПСЖ
1
Пауль Нарди
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
Главный тренер
Леонарду Жардим
46
Сальваторе Сиригу
ВР
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Монако - ПСЖ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Помощники судьи:
Фредерик Аккет
Александр Вияла
Резервный судья:
Хаким Бен Эль-Хадж
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 1
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