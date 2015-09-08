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Северная Македония - Испания
Северная Македония - Испания: обзор матча 08 сентября 2015
Северная Македония
08.09.2015, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа C, 8 тур
0 : 1
Завершен
Испания
8'
Т. Пачовски (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Македония - Испания
Замена
А. Ибраими
️️️️
М. Радески
85'
78'
Замена
А. Иньеста
️️️️
Иско
Замена
Э. Барди
️️️️
С. Ашковски
77'
Замена
А. Трайковски
️️️️
М. Ивановски
69'
68'
Замена
Коке
️️️️
С. Касорла
61'
Замена
П. Алькасер
️️️️
Д. Коста
47'
Желтая карточка
С. Бускетс
Желтая карточка
М. Петрович
33'
30'
Желтая карточка
Д. Коста
8'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Т. Пачовски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Македония
1
Томе Пачовски
ВР
2
Владица Брдаровски
ЛЗ
3
Стефан Ашковски
ЦЗ
18
Леонард Жута
ЦЗ
6
Ванче Шиков
ЦЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
17
Милован Петрович
ЦП
16
Никола Глигоров
ЦП
21
Мирко Ивановски
ЦФ
23
Марьян Радески
ЦФ
11
Ферхан Хасани
ЦФ
Главный тренер
Любинко Друлович
Испания
1
Давид Де Хеа
ВР
12
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
20
Санти Касорла
ЦП
13
Хуан Мата
АП
22
Иско
АП
21
Давид Сильва
АП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Северная Македония
22
Даниэль Божиновски
ВР
23
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
16
Бобан Николов
ЦП
10
Энис Барди
АП
14
Муарем Муарем
ЛФ
19
Крсте Велкоски
ЦФ
9
Александар Трайковски
ЦФ
10
Агим Ибраими
ЦФ
20
Блаже Илийоски
ЦФ
Испания
1
Икер Касильяс
ВР
23
Серхио Рико
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Марк Бартра
ЦЗ
16
Хуанфран
ПЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
11
Витоло
ЛВ
8
Коке
ЦП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Андрес Иньеста
ЦП
11
Педро
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
3-2-2-3
1
Пачовски
18
Жута
6
Шиков
4
Ристевски
2
Брдаровски
3
Ашковски
17
Петрович
16
Глигоров
11
Хасани
23
Радески
21
Ивановски
4-1-1-3-1
1
Де Хеа
2
Карвахаль
3
Пике
15
Рамос
12
Бернат
5
Бускетс
20
Касорла
22
Иско
21
Сильва
13
Мата
19
Коста
3
Ашковски
10
Барди
10
Барди
3
Ашковски
21
Ивановски
9
Трайковски
9
Трайковски
21
Ивановски
23
Радески
10
Ибраими
10
Ибраими
23
Радески
20
Касорла
8
Коке
8
Коке
20
Касорла
22
Иско
6
Иньеста
6
Иньеста
22
Иско
19
Коста
9
Алькасер
9
Алькасер
19
Коста
Остались в запасе
Северная Македония
Испания
19
Крсте Велкоски
ЦФ
22
Даниэль Божиновски
ВР
23
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
16
Бобан Николов
ЦП
14
Муарем Муарем
ЛФ
20
Блаже Илийоски
ЦФ
Главный тренер
Любинко Друлович
1
Икер Касильяс
ВР
23
Серхио Рико
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Марк Бартра
ЦЗ
16
Хуанфран
ПЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Сеск Фабрегас
ЦП
11
Витоло
ЛВ
11
Педро
ПВ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Остались в запасе
19
Крсте Велкоски
ЦФ
22
Даниэль Божиновски
ВР
23
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
16
Бобан Николов
ЦП
14
Муарем Муарем
ЛФ
20
Блаже Илийоски
ЦФ
Остались в запасе
1
Икер Касильяс
ВР
23
Серхио Рико
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Марк Бартра
ЦЗ
16
Хуанфран
ПЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Сеск Фабрегас
ЦП
11
Витоло
ЛВ
11
Педро
ПВ
Главный тренер
Любинко Друлович
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Статистика матча Северная Македония - Испания
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
- : -
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Тоше Проески
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