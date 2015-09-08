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Расписание матчей
Евро-2024
Англия - Швейцария
Англия - Швейцария: обзор матча 08 сентября 2015
Англия
08.09.2015, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа E, 8 тур
2 : 0
Завершен
Швейцария
67'
Г. Кейн
84'
У. Руни (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия - Швейцария
ГОЛ с пенальти! 2:0!
У. Руни
84'
79'
Замена
Б. Джемаили
️️️️
В. Бехрами
Желтая карточка
К. Смоллинг
72'
72'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
В. Штокер
Замена
Д. Стоунз
️️️️
Н. Клайн
68'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Л. Шоу
67'
63'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
Й. Дрмич
Замена
Г. Кейн
️️️️
Д. Шелви
57'
Желтая карточка
Д. Милнер
28'
Замена
Р. Баркли
️️️️
Ф. Делф
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джо Харт
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
12
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
4
Джонджо Шелви
ЦП
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
4
Джеймс Милнер
ЦП
17
Фабиан Делф
ЦП
10
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Гранит Джака
ОП
14
Валентин Штокер
ЦП
11
Валон Бехрами
ЦП
8
Гекхан Инлер
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
19
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Англия
23
Том Хитон
ВР
13
Джек Батлэнд
ВР
14
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
19
Райан Мэйсон
ОП
19
Росс Баркли
ЦП
14
Тео Уолкотт
ПВ
11
Джейми Варди
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Швейцария
12
Марвин Хитц
ВР
21
Роман Бюрки
ВР
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
22
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
16
Желсон Фернандес
ЦП
17
Пайтим Касами
ЦП
15
Блерим Джемаили
ЦП
7
Брель Эмболо
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
4-4-1-1
1
Харт
3
Шоу
15
Кэхилл
6
Смоллинг
12
Клайн
4
Шелви
4
Милнер
17
Делф
11
Окслэд-Чемберлен
10
Стерлинг
10
Руни
4-1-3-1-1
1
Зоммер
2
Лихтштайнер
22
Шер
5
Клозе
13
Родригес
10
Джака
14
Штокер
11
Бехрами
8
Инлер
23
Шакири
19
Дрмич
12
Клайн
5
Стоунз
5
Стоунз
12
Клайн
17
Делф
19
Баркли
19
Баркли
17
Делф
4
Шелви
9
Кейн
9
Кейн
4
Шелви
11
Бехрами
15
Джемаили
15
Джемаили
11
Бехрами
19
Дрмич
7
Эмболо
7
Эмболо
19
Дрмич
14
Штокер
9
Сеферович
9
Сеферович
14
Штокер
Остались в запасе
Англия
Швейцария
23
Том Хитон
ВР
13
Джек Батлэнд
ВР
14
Киран Гиббс
ЛЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
19
Райан Мэйсон
ОП
14
Тео Уолкотт
ПВ
11
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
12
Марвин Хитц
ВР
21
Роман Бюрки
ВР
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
22
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
16
Желсон Фернандес
ЦП
17
Пайтим Касами
ЦП
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
23
Том Хитон
ВР
13
Джек Батлэнд
ВР
14
Киран Гиббс
ЛЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
19
Райан Мэйсон
ОП
14
Тео Уолкотт
ПВ
11
Джейми Варди
ЦФ
Остались в запасе
12
Марвин Хитц
ВР
21
Роман Бюрки
ВР
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
22
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
16
Желсон Фернандес
ЦП
17
Пайтим Касами
ЦП
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Англия - Швейцария
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
- : -
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Уэмбли
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