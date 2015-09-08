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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Торпедо - Динамо Бр
Торпедо - Динамо Бр: обзор матча 08 сентября 2015
Торпедо
08.09.2015, вторник, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 8 тур
1 : 0
Завершен
Динамо Бр
59'
К. Подкорытов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Динамо Бр
Замена
И. Мельников
️️️️
К. Кертанов
90'
85'
Замена
С. Синяев
️️️️
В. Семин
85'
Замена
Д. Фролов
️️️️
А. Акопян
Замена
В. Скородумов
️️️️
Ю. Петраков
83'
Замена
Е. Ежов
️️️️
Н. Погребняк
79'
77'
Замена
А. Рыченков
️️️️
Н. Бондаренко
77'
Замена
Д. Пикатов
️️️️
Н. Имуллин
75'
Желтая карточка
В. Семин
Желтая карточка
К. Павлов
70'
Замена
Ф. Дворецков
️️️️
К. Павлов
70'
65'
Замена
А. Сычев
️️️️
Д. Авраменко
Замена
С. Тюпиков
️️️️
А. Степанов
65'
62'
Желтая карточка
А. Ефременко
ГОЛ! 1:0!
К. Подкорытов
59'
Желтая карточка
А. Ширяев
51'
Желтая карточка
К. Подкорытов
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
31
Тимур Багаутдинов
ВР
4
Андрей Ширяев
ЦЗ
28
Николай Погребняк
ЦЗ
2
Сергей Шумейко
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
57
Константин Подкорытов
ЦП
6
Константин Павлов
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
77
Юрий Петраков
ПП
30
Александр Степанов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
Динамо Бр
90
Владимир Мухин
ВР
21
Артур Ефременко
ЦЗ
5
Никита Бондаренко
ЦЗ
23
Павел Томилин
ЦЗ
35
Евгений Синица
ЦЗ
4
Аркадий Акопян
ЛП
9
Никита Имуллин
ОП
7
Никита Бондарев
ЦП
2
Владимир Семин
ЦФ
47
Андрей Сальников
ЦФ
12
Дмитрий Авраменко
ЦФ
Главный тренер
Олег Гарин
Торпедо
89
Никита Игнатов
ВР
66
Евгений Ежов
ЛЗ
22
Филипп Дворецков
ЦП
95
Даниил Савичев
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
67
Валерий Скородумов
ЦФ
77
Сергей Тюпиков
ЦФ
Динамо Бр
14
Вадим Карпов
ВР
9
Александр Фомичев
ЦЗ
32
Александр Сычев
ЦП
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
17
Денис Фролов
ЦФ
25
Сергей Синяев
ЦФ
20
Андрей Рыченков
ЦФ
4-4-1-1
31
Багаутдинов
4
Ширяев
2
Шумейко
6
Шустиков
28
Погребняк
25
Соколов
57
Подкорытов
6
Павлов
77
Петраков
18
Кертанов
30
Степанов
4-1-2-3
90
Мухин
5
Бондаренко
23
Томилин
35
Синица
21
Ефременко
9
Имуллин
7
Бондарев
4
Акопян
12
Авраменко
47
Сальников
2
Семин
77
Петраков
67
Скородумов
67
Скородумов
77
Петраков
6
Павлов
22
Дворецков
22
Дворецков
6
Павлов
30
Степанов
77
Тюпиков
77
Тюпиков
30
Степанов
28
Погребняк
66
Ежов
66
Ежов
28
Погребняк
18
Кертанов
32
Мельников
32
Мельников
18
Кертанов
9
Имуллин
20
Пикатов
20
Пикатов
9
Имуллин
4
Акопян
17
Фролов
17
Фролов
4
Акопян
12
Авраменко
32
Сычев
32
Сычев
12
Авраменко
2
Семин
25
Синяев
25
Синяев
2
Семин
5
Бондаренко
20
Рыченков
20
Рыченков
5
Бондаренко
Остались в запасе
Торпедо
Динамо Бр
95
Даниил Савичев
ЦП
89
Никита Игнатов
ВР
Главный тренер
Валерий Петраков
14
Вадим Карпов
ВР
9
Александр Фомичев
ЦЗ
Главный тренер
Олег Гарин
Остались в запасе
95
Даниил Савичев
ЦП
89
Никита Игнатов
ВР
Остались в запасе
14
Вадим Карпов
ВР
9
Александр Фомичев
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Петраков
Главный тренер
Олег Гарин
Статистика матча Торпедо - Динамо Бр
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Информация о матче
Главный судья:
Тарас Шевченко
(Калининград)
Стадион:
академии "Спартак"
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