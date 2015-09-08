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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Камбоджа - Сирия
Камбоджа - Сирия: обзор матча 08 сентября 2015
Камбоджа
08.09.2015, вторник, 14:30
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа E, 4 тур
0 : 6
Завершен
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Камбоджа
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Товарищеские матчи. Сборные
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04.06.2026
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