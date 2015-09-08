Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Словения - Эстония
Словения - Эстония: обзор матча 08 сентября 2015
Словения
08.09.2015, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа E, 8 тур
1 : 0
Завершен
Эстония
63'
Р. Берич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словения - Эстония
88'
Замена
С. Лутс
️️️️
К. Калласте
Замена
Р. Ротман
️️️️
Р. Крхин
88'
84'
Замена
И. Теевер
️️️️
Й. Линдпере
Замена
Д. Лазаревич
️️️️
Р. Берич
77'
ГОЛ! 1:0!
Р. Берич
Пас отдал
В. Бирса
63'
Замена
З. Любиянкич
️️️️
Й. Иличич
55'
53'
Желтая карточка
К. Метс
Желтая карточка
К. Кампль
52'
46'
Замена
С. Пури
️️️️
С. Зенев
21'
Желтая карточка
Й. Линдпере
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
1
Самир Ханданович
ВР
13
Боян Йокич
ЛЗ
5
Боштьян Цесар
ЦЗ
6
Бранко Илич
ЦЗ
20
Кевин Кампль
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
10
Вальтер Бирса
ЦП
15
Андраж Струна
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
7
Йосип Иличич
ЦФ
Эстония
12
Микхел Аксалу
ВР
3
Артур Пикк
ЦЗ
15
Рагнар Клаван
ЦЗ
17
Энар Яагер
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
18
Карол Метс
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
2
Йоэль Линдпере
ЦП
10
Сергей Зенев
ЦФ
9
Атс Пурье
ЦФ
Главный тренер
Магнус Перссон
Словения
16
Нейц Видмар
ВР
1
Ян Облак
ВР
2
Нейц Скубич
ЦЗ
3
Лука Крайнц
ЦЗ
0
Мирал Самарджич
ЦЗ
17
Андраж Кирм
ЛП
3
Далибор Стеванович
ОП
18
Райко Ротман
ЦП
14
Деян Лазаревич
ЦФ
7
Нейц Печник
ЦФ
9
Златан Любиянкич
ЦФ
Эстония
1
Сергей Парейко
ВР
22
Павел Лондак
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
17
Маркус Юргенсон
ЦЗ
3
Ало Бяренгруб
ЦЗ
21
Никита Баранов
ЦЗ
7
Игорь Субботин
ЦП
6
Илья Антонов
ЦП
13
Сиим Лутс
ЦП
7
Сандер Пури
ЦП
15
Ингемар Теевер
ЦФ
3-5-2
1
Ханданович
13
Йокич
6
Илич
5
Цесар
14
Куртич
21
Крхин
10
Бирса
15
Струна
20
Кампль
7
Иличич
9
Берич
3-2-3-2
12
Аксалу
17
Яагер
23
Тенисте
19
Калласте
3
Пикк
15
Клаван
18
Метс
14
Васильев
2
Линдпере
9
Пурье
10
Зенев
9
Берич
14
Лазаревич
14
Лазаревич
9
Берич
21
Крхин
18
Ротман
18
Ротман
21
Крхин
7
Иличич
9
Любиянкич
9
Любиянкич
7
Иличич
2
Линдпере
15
Теевер
15
Теевер
2
Линдпере
19
Калласте
13
Лутс
13
Лутс
19
Калласте
10
Зенев
7
Пури
7
Пури
10
Зенев
Остались в запасе
Словения
Эстония
16
Нейц Видмар
ВР
1
Ян Облак
ВР
2
Нейц Скубич
ЦЗ
3
Лука Крайнц
ЦЗ
0
Мирал Самарджич
ЦЗ
17
Андраж Кирм
ЛП
3
Далибор Стеванович
ОП
7
Нейц Печник
ЦФ
7
Игорь Субботин
ЦП
6
Илья Антонов
ЦП
17
Маркус Юргенсон
ЦЗ
3
Ало Бяренгруб
ЦЗ
1
Сергей Парейко
ВР
22
Павел Лондак
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
21
Никита Баранов
ЦЗ
Главный тренер
Магнус Перссон
Остались в запасе
16
Нейц Видмар
ВР
1
Ян Облак
ВР
2
Нейц Скубич
ЦЗ
3
Лука Крайнц
ЦЗ
0
Мирал Самарджич
ЦЗ
17
Андраж Кирм
ЛП
3
Далибор Стеванович
ОП
7
Нейц Печник
ЦФ
Остались в запасе
7
Игорь Субботин
ЦП
6
Илья Антонов
ЦП
17
Маркус Юргенсон
ЦЗ
3
Ало Бяренгруб
ЦЗ
1
Сергей Парейко
ВР
22
Павел Лондак
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
21
Никита Баранов
ЦЗ
Главный тренер
Магнус Перссон
Статистика матча Словения - Эстония
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Словения
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
- : -
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Эстония
Лига наций, 6 тур
Эстония
1 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Людски врт
Новости команд
Все
Словения
Эстония
Эстония – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
18:56
Лига наций: шансы Северной Македонии и Словении на победу в матче 6 тура
Вчера, 12:19
Лига наций: шансы Эстонии и Болгарии на победу в матче 6 тура
Вчера, 10:27
Словения – Швейцария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Люксембург – Эстония: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Северной Македонии и Словении на победу в матче 6 тура
Вчера, 12:19
Словения – Швейцария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Словении и Швейцарии на победу в матче 5 тура
12 ноября
Лига наций. Англия разгромно выиграла, камбэк Испании, сенсационная победа Беларуси и другие результаты
6 октября
Шотландия – Словения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Эстония – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
18:56
Лига наций: шансы Эстонии и Болгарии на победу в матче 6 тура
Вчера, 10:27
Люксембург – Эстония: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Люксембурга и Эстонии на победу в матче 5 тура
12 ноября
Эстония – Исландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+