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Лихтенштейн - Россия
Лихтенштейн - Россия: обзор матча 08 сентября 2015
Лихтенштейн
08.09.2015, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа G, 8 тур
0 : 7
Завершен
Россия
20'
А. Дзюба
39'
А. Кокорин (П)
44'
А. Дзюба
72'
А. Дзюба
75'
Ф. Смолов
84'
А. Дзагоев
90'
А. Дзюба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лихтенштейн - Россия
90'
ГОЛ! 0:7!
А. Дзюба
Замена
А. Кристен
️️️️
Д. Саланович
87'
84'
ГОЛ! 0:6!
А. Дзагоев
Замена
Р. Губзер
️️️️
М. Бюхель
83'
Замена
М. Зеле
️️️️
Н. Кибер
76'
75'
ГОЛ! 0:5!
Ф. Смолов
73'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Р. Широков
72'
ГОЛ! 0:4!
А. Дзюба
Пас отдал
Д. Комбаров
64'
Замена
П. Мамаев
️️️️
О. Шатов
Желтая карточка
М. Польверино
62'
Желтая карточка
Н. Кибер
58'
46'
Замена
Д. Глушаков
️️️️
И. Денисов
44'
ГОЛ! 0:3!
А. Дзюба
Пас отдал
Р. Широков
39'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Кокорин
Красная карточка
Д. Кауфманн
38'
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Дзюба
Пас отдал
Р. Широков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лихтенштейн
0
Петер Йеле
ВР
11
Франц Бургмайер
ЛЗ
10
Марио Фрик
ЦЗ
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
16
Мартин Рехштайнер
ПЗ
15
Сейхан Йилдыз
ЛП
23
Мишель Польверино
ОП
13
Мартин Бюхель
ЦП
18
Николас Хаслер
ЦП
21
Никлас Кибер
ПП
11
Деннис Саланович
ЦФ
Главный тренер
Рене Паурич
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
7
Игорь Денисов
ОП
9
Алан Дзагоев
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
17
Олег Шатов
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Лихтенштейн
12
Ченгиз Бичер
ВР
3
Матиас Зеле
ЦЗ
22
Армандо Хееб
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
2
Даниэль Брендле
ЦП
17
Робин Губзер
ЦП
6
Андреас Кристен
ПП
Россия
16
Артем Ребров
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
2
Олег Кузьмин
ПЗ
6
Денис Черышев
ЛВ
8
Денис Глушаков
ЦП
8
Юрий Газинский
ЦП
11
Павел Мамаев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
20
Алексей Ионов
ПВ
9
Федор Смолов
ЦФ
4-1-4-1
0
Йеле
11
Бургмайер
10
Фрик
4
Кауфманн
16
Рехштайнер
23
Польверино
15
Йилдыз
13
Бюхель
18
Хаслер
21
Кибер
11
Саланович
4-1-3-2
1
Акинфеев
19
Смольников
4
Игнашевич
24
Березуцкий
23
Комбаров
7
Денисов
17
Шатов
15
Широков
9
Дзагоев
9
Кокорин
22
Дзюба
21
Кибер
3
Зеле
3
Зеле
21
Кибер
13
Бюхель
17
Губзер
17
Губзер
13
Бюхель
11
Саланович
6
Кристен
6
Кристен
11
Саланович
7
Денисов
8
Глушаков
8
Глушаков
7
Денисов
17
Шатов
11
Мамаев
11
Мамаев
17
Шатов
15
Широков
9
Смолов
9
Смолов
15
Широков
Остались в запасе
Лихтенштейн
Россия
22
Армандо Хееб
ЦП
12
Ченгиз Бичер
ВР
20
Сандро Вольфингер
ЦП
2
Даниэль Брендле
ЦП
Главный тренер
Рене Паурич
16
Артем Ребров
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
2
Олег Кузьмин
ПЗ
8
Юрий Газинский
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
6
Денис Черышев
ЛВ
20
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
22
Армандо Хееб
ЦП
12
Ченгиз Бичер
ВР
20
Сандро Вольфингер
ЦП
2
Даниэль Брендле
ЦП
Остались в запасе
16
Артем Ребров
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
2
Олег Кузьмин
ПЗ
8
Юрий Газинский
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
6
Денис Черышев
ЛВ
20
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Рене Паурич
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Лихтенштейн - Россия
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
1 : 0
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Информация о матче
Главный судья:
Бобби Мэдден
Помощники судьи:
Дуглас Росс (Шотландия) Стюарт Стивенсон (Шотландия)
Стадион:
Райнпарк
Где смотреть матч:
Россия 2, Спорт 1 (в повторе, 23:40)
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