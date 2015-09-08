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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Таиланд - Ирак
Таиланд - Ирак: обзор матча 08 сентября 2015
Таиланд
08.09.2015, вторник, 15:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа F, 4 тур
2 : 2
Завершен
Ирак
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Таиланд
Отбор Кубка Азии, 1 тур
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