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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Малайзия - Саудовская Аравия
Малайзия - Саудовская Аравия: обзор матча 08 сентября 2015
Малайзия
08.09.2015, вторник, 15:45
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 4 тур
1 : 2
Завершен
Саудовская Аравия
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Статистика
Личные встречи
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Статистика матча Малайзия - Саудовская Аравия
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0
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Матчи команд
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Йемен
1 : 2
17.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Йемен
1 : 2
17.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
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Саудовская Аравия
Товарищеские матчи. Сборные
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- : -
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Товарищеские матчи. Сборные
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3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
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Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
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Испания
4 : 0
21.06.2026
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1 : 1
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