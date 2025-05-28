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Прогноз на точный счет матча Малайзия – Кабо-Верде: Товарищеские матчи, 29 мая 2025

28 мая 2025 10:10
Малайзия - Кабо-Верде
29 мая 2025, четверг 16:00 | Товарищеские матчи. Сборные
Перейти в онлайн матча
6.00
Точный счёт 1:1
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29 мая на стадионе Kuala Lumpur Football Stadium пройдeт международный товарищеский матч между сборными «Малайзии» и «Кабо-Верде». Обе команды подойдут к игре с разными задачами: хозяева стремятся подтвердить прогресс в атаке на фоне стабильных результатов, а гости, известные своей организованной обороной, проверят надeжность своих тактических построений перед отборочными матчами.

Малайзия

«Малайзия» демонстрирует приличные результаты, не проигрывая в 7 из 9 последних встреч. Команда забила 7 голов в пяти последних матчах, что даeт среднюю результативность 1.40. В то же время оборона допускает ошибки: 6 пропущенных мячей за тот же период (1.20 в среднем).

В последних играх особенно выделялись победы над «Непалом» (2:0) и «Лаосом» (3:1). Команда забивает три матча подряд, и атакующая линия выглядит всe увереннее. Однако против более физически сильных соперников, как «Кабо-Верде», атаке будет сложнее продемонстрировать эффективность.

Кабо-Верде

«Кабо-Верде» продолжает выстраивать надeжную игру от обороны. В последних пяти матчах команда забила 4 гола и пропустила столько же – показатели по 0.80 в среднем за игру. Основное внимание уделяется организации и компактности.

Победы над «Анголой» (2:1) и «Маврикием» (1:0) подтверждают способность использовать редкие моменты и эффективно сдерживать давление. Команда не играет ярко в атаке, но регулярно показывает высокий уровень дисциплины в защите, что особенно важно в выездных матчах.

Факты о командах:

Малайзия

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • В среднем 1.40 гола за матч в атаке, 1.20 – в защите (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 матчах подряд

Кабо-Верде

  • В среднем 0.80 гола за матч в атаке, 0.80 – в защите (последние 5 игр)
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч Малайзия – Кабо-Верде

Обе сборные подходят к матчу в неплохой форме, но имеют разные игровые стили. «Малайзия» играет более раскованно и создаeт моменты у чужих ворот, тогда как «Кабо-Верде» старается строго действовать в защите. Обе команды способны забить, но с большой долей вероятности игра не станет результативной.

Форма «Малайзии» дома и общий баланс сил позволяют предположить ничейный исход. «Кабо-Верде» вряд ли станет форсировать события, а «Малайзия» может натолкнуться на плотную оборону гостей. Наиболее вероятный итог – ничья с голами.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.65

6.00
Точный счёт 1:1
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Автор: Бестужев Павел
Товарищеские матчи. Сборные Кабо-Верде Малайзия
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