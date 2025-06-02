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Прогноз на точный счет матча Малайзия – Кабо-Верде: товарищеский матч, 3 июня 2025

02 июня 2025 11:05
Малайзия - Кабо-Верде
29 мая 2025, четверг 16:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.11
Точный счёт 1:1 – коэффициент 6.40
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3 июня на стадионе Bukit Jalil National Stadium в Куала-Лумпуре пройдет товарищеский матч между сборными Малайзии и Кабо-Верде. Обе команды подходят к встрече без поражений в последних играх и с приличными результатами в атаке. Этот матч обещает стать важной проверкой для обеих сборных перед отборочными кампаниями, а также шансом укрепить сыгранность и оценить готовность лидеров.

Малайзия

Сборная Малайзии проводит достаточно уверенный отрезок – команда не проигрывает три матча подряд и регулярно отличалась в атаке. В последних пяти встречах команда забила 7 голов (в среднем 1.4 за игру), а в обороне сыграла менее надeжно – также 7 пропущенных мячей за этот период. Особенно стоит отметить прогресс в организации игры – при поддержке домашних трибун малайзийцы традиционно действуют с большей уверенностью.

При этом наблюдается некоторая нестабильность: в матче против Новой Зеландии (0:4) команда выглядела беззащитной, но затем быстро собралась, победив Лаос и сыграв вничью с Индией.

Кабо-Верде

Сборная Кабо-Верде демонстрирует дисциплинированную и организованную игру. В последних пяти матчах команда одержала три победы, дважды сыграла вничью и забила 5 мячей. Пропущено за этот отрезок всего 4 гола – это отражает надeжность в обороне, особенно в матчах с равными по уровню соперниками.

Кабо-Верде делает ставку на выстроенную оборону и контратаки, эффективно используя высокий темп и индивидуальные качества нападающих. Команда не проигрывает три матча подряд, забивает стабильно – по крайней мере один мяч в каждом из последних матчей.

Факты о командах:

Малайзия

  • Не проигрывает в 3 матчах подряд.
  • В среднем 1.4 гола за матч, пропускает столько же (последние 5 игр).
  • Забивает в 4 последних играх.

Кабо-Верде

  • Не проигрывает в 3 матчах подряд.
  • В среднем 1 гол за матч, пропускает 0.8 (последние 5 игр).
  • Забивает в 3 последних играх.

Личные встречи
0% (0)
50% (1)
50% (1)
1
Забитых мячей
4
0.5
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  0:3
Самая крупная ничья:  1:1
Товарищеские матчи. Сборные,
Малайзия
0 : 3
03.06.2025
Кабо-Верде
Товарищеские матчи. Сборные,
Малайзия
1 : 1
29.05.2025
Кабо-Верде

Прогноз на матч Малайзия – Кабо-Верде

Всe говорит о достаточно равной встрече, где каждая из команд может отличиться, но вероятность минимального количества голов также высока. При этом Малайзия способна взять мяч под контроль, а Кабо-Верде – использовать ошибки. Наиболее реалистичный сценарий – ничья в низовом матче.

Прогноз на точный счeт: 1:1

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.40
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.92
  • Индивидуальный тотал Малайзии больше 0.5 – коэффициент 1.65

1.11
Точный счёт 1:1 – коэффициент 6.40
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Автор: Миронов Николай
Товарищеские матчи. Сборные Кабо-Верде Малайзия
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