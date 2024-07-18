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  • Названы шесть потенциальных соперников сборной России в сентябре-октябре

Названы шесть потенциальных соперников сборной России в сентябре-октябре

18 июля 2024, 09:51
5

Сборная России может принять участие в международном турнире с участием Вьетнама и Таиланда, который пройдет в сентябре в городе Хошимин, сообщает «Спорт-Экспресс».

В таком случае она сыграет с Вьетнамом 4 сентября и с Таиландом – 7 сентября. При этом участие России в турнире пока не подтверждено и ее может заменить Панама.

Также существует вероятность организации в сентябре товарищеских встреч России с Сирией (на нейтральном поле в Баку) и Индией (в РФ).

В октябре сборную России готовы принять в Малайзии. Из возможных соперников в этом месяце также свободна Мексика.

С учетом календаря международных игр, утвержденного ФИФА, осенью можно провести максимум по две игры с 2 по 10 сентября, с 7 по 15 октября и с 11 по 19 ноября.

  • Европейские сборные осенью будут выступать в групповом турнире Лиги наций.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Вьетнам Таиланд Сирия Малайзия Индия Мексика Панама
Комментарии (5)
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Spartak_forv@
1721286174
И комментировать в пару Шнякина и Долецкую).Я не против даже приплатить за такую трансляцию))
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NewLife
1721286560
Ниже плинтуса(((
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...короче
1721289050
...будем с нетерпением ждать! Практически, уже терпежу нету от ожидания этих матчей...
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Vratarь
1721289823
Можно, конечно, и не играть; но играть всё же лучше.
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baggio80
1721293297
А что сборную Ватикана не позовете
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