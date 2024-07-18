Названы шесть потенциальных соперников сборной России в сентябре-октябре

Сборная России может принять участие в международном турнире с участием Вьетнама и Таиланда, который пройдет в сентябре в городе Хошимин, сообщает «Спорт-Экспресс».

В таком случае она сыграет с Вьетнамом 4 сентября и с Таиландом – 7 сентября. При этом участие России в турнире пока не подтверждено и ее может заменить Панама.

Также существует вероятность организации в сентябре товарищеских встреч России с Сирией (на нейтральном поле в Баку) и Индией (в РФ).

В октябре сборную России готовы принять в Малайзии. Из возможных соперников в этом месяце также свободна Мексика.

С учетом календаря международных игр, утвержденного ФИФА, осенью можно провести максимум по две игры с 2 по 10 сентября, с 7 по 15 октября и с 11 по 19 ноября.