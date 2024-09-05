Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • В РФС ответили на вопрос о матчах России с Малайзией и Туркменистаном

    В РФС ответили на вопрос о матчах России с Малайзией и Туркменистаном

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал информацию о возможном проведении Россией товарищеских матчей с Малайзией и Туркменистаном в октябре.

    «Слухи о матчах с командами Малайзии и Туркмении – это неправда. Мы не смотрим осенью в сторону Европы, потому что все играют официальные матчи. Осенью смотрим только в азиатскую сторону. Только их команды свободны», – сказал Митрофанов.

    • Сегодня Россия победила в товарищеском матче в Ханое сборную Вьетнама (3:0). 7 сентября национальная команда встретится с Таиландом.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

    Новости по теме
    Боснийский журналист – о словах Пьянича про сборную России: «Он никогда этого не говорил» 17
    Сафонов – о 238 миллионах на нужды дочери до 18 лет: «Нужно ли мне обращаться в органы опеки из‑за того, что над ребенком издеваются?» 1
    Сафонов сделал выбор между русской и французской кухней 3
    Источник: «РИА Новости»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2024 21:25
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    The only one
    1725560974
    Слухи о матчах с командами Малайзии и Туркмении – это неправда. Мы не смотрим осенью в сторону Европы, потому что все играют официальные матчи. Осенью смотрим только в азиатскую сторону. Только их команды свободны», – сказал Митрофанов. А с каких пор Малайзия и Туркменистан стали Европой?
    Ответить
    ...уефан
    1725563179
    ...алло, это дурдом?...
    Ответить
    BRO_football
    1725570695
    **ять! Пять раз прочитал и всё равно ничего не понял! Причём тут Европа, если Малайзия и Туркменистан это Азия? Это я дурак или Митрофанов бред сказал?
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+