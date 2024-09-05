В РФС ответили на вопрос о матчах России с Малайзией и Туркменистаном

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал информацию о возможном проведении Россией товарищеских матчей с Малайзией и Туркменистаном в октябре.

«Слухи о матчах с командами Малайзии и Туркмении – это неправда. Мы не смотрим осенью в сторону Европы, потому что все играют официальные матчи. Осенью смотрим только в азиатскую сторону. Только их команды свободны», – сказал Митрофанов.