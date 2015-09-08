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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Карелия - Химки
Карелия - Химки: обзор матча 08 сентября 2015
Карелия
08.09.2015, вторник, 16:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 8 тур
0 : 2
Завершен
Химки
29'
И. Чернышов
63'
М. Маркосов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карелия - Химки
90'
+4
Желтая карточка
В. Соколов
86'
Замена
В. Соколов
️️️️
Я. Казаев
Замена
Н. Смирнов
️️️️
В. Решетнев
82'
77'
Замена
К. Родионов
️️️️
Н. Кирсанов
Замена
М. Спирин
️️️️
Р. Протасов
75'
73'
Замена
М. Широков
️️️️
М. Гащенков
67'
Замена
А. Ярковой
️️️️
К. Заика
Замена
Т. Корнышев
️️️️
А. Полунин
64'
Желтая карточка
А. Федоров
63'
63'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Маркосов
57'
Замена
И. Кузьмичев
️️️️
Ф. Дворников
Замена
И. Гаврилин
️️️️
Р. Джаббаров
46'
29'
ГОЛ! 0:1!
И. Чернышов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карелия
28
Андрей Федоров
ВР
23
Рустам Джаббаров
ЦЗ
2
Валентин Решетнев
ЦЗ
3
Константин Кадеев
ЦЗ
14
Александр Несмачных
ЦЗ
9
Сергей Киселев
ЦЗ
17
Андрей Полунин
ЦП
18
Егор Кострюхин
ЦП
87
Роман Протасов
ЦП
27
Антон Апатин
ЦП
12
Илья Кириллов
ЦФ
Химки
1
Дмитрий Цицилин
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
4
Николай Тюнин
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
9
Федор Дворников
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Карелия
79
Егор Павлов
ВР
8
Никита Смирнов
ЦЗ
5
Артур Гладышев
ЦЗ
21
Михаил Спирин
ЦП
27
Тимофей Корнышев
ЦП
11
Игорь Гаврилин
ЦП
10
Евгений Ховченин
ЦФ
Химки
35
Дмитрий Зорников
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
13
Станислав Ефимов
ЦП
4
Владимир Соколов
ЦП
77
Максим Широков
ЦП
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
3-2-4-1
28
Федоров
3
Кадеев
14
Несмачных
9
Киселев
2
Решетнев
23
Джаббаров
17
Полунин
87
Протасов
27
Апатин
18
Кострюхин
12
Кириллов
2-2-3-1-2
1
Цицилин
5
Шумских
26
Чернышов
9
Лапин
27
Заика
4
Тюнин
77
Гащенков
53
Казаев
10
Кирсанов
9
Маркосов
9
Дворников
2
Решетнев
8
Смирнов
8
Смирнов
2
Решетнев
87
Протасов
21
Спирин
21
Спирин
87
Протасов
17
Полунин
27
Корнышев
27
Корнышев
17
Полунин
23
Джаббаров
11
Гаврилин
11
Гаврилин
23
Джаббаров
53
Казаев
4
Соколов
4
Соколов
53
Казаев
77
Гащенков
77
Широков
77
Широков
77
Гащенков
9
Дворников
11
Кузьмичев
11
Кузьмичев
9
Дворников
27
Заика
89
Ярковой
89
Ярковой
27
Заика
10
Кирсанов
22
Родионов
22
Родионов
10
Кирсанов
Остались в запасе
Карелия
Химки
79
Егор Павлов
ВР
5
Артур Гладышев
ЦЗ
10
Евгений Ховченин
ЦФ
35
Дмитрий Зорников
ВР
13
Станислав Ефимов
ЦП
Остались в запасе
79
Егор Павлов
ВР
5
Артур Гладышев
ЦЗ
10
Евгений Ховченин
ЦФ
Остались в запасе
35
Дмитрий Зорников
ВР
13
Станислав Ефимов
ЦП
Статистика матча Карелия - Химки
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 29 тур
Карелия
1 : 3
26.05.2016
Псков
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 28 тур
Строгино
3 : 2
20.05.2016
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 27 тур
Карелия
0 : 0
16.05.2016
ЦРФСО
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 26 тур
Коломна
1 : 2
11.05.2016
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 25 тур
Карелия
1 : 3
05.05.2016
Спартак К
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Герман Кравченко
(Псков)
Стадион:
Спартак
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