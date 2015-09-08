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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Псков - Сочи
Псков - Сочи: обзор матча 08 сентября 2015
Псков
08.09.2015, вторник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 8 тур
1 : 1
Завершен
Сочи
67'
А. Алексеев
12'
И. Горбунов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Псков - Сочи
77'
Замена
Е. Козлов
️️️️
И. Горбунов
70'
Замена
А. Каташевский
️️️️
А. Ильин
ГОЛ! 1:1!
А. Алексеев
67'
Замена
А. Алексеев
️️️️
С. Егоров
65'
46'
Замена
И. Сериков
️️️️
В. Ослоновский
Замена
В. Сакадеев
️️️️
М. Бобылев
46'
Красная карточка
В. Алейников
45'
Желтая карточка
И. Курбанов
43'
23'
Замена
А. Цветков
️️️️
Е. Генералов
12'
ГОЛ! 0:1!
И. Горбунов
11'
Желтая карточка
Е. Песегов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Псков
21
Денис Трункин
ВР
5
Антон Ременчик
ЦЗ
6
Игорь Курбанов
ЦЗ
15
Кирилл Турчин
ЦЗ
3
Андрей Крупенин
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
35
Денис Поляков
ЦП
19
Максим Бобылев
ЦП
47
Андрей Почипов
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
17
Антон Шишаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Васильев
Сочи
54
Егор Генералов
ВР
20
Сергей Горбунов
ЦЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
37
Владислав Ослоновский
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
Главный тренер
Александр Точилин
Псков
32
Антон Смыслов
ВР
17
Александр Зуев
ЦЗ
29
Сергей Бухаров
ЦЗ
8
Владислав Орлов
ЦП
22
Максим Булимов
ЦП
60
Владислав Сакадеев
ЦФ
9
Александр Алексеев
ЦФ
Сочи
30
Антон Цветков
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
6
Денис Вихров
ЦЗ
18
Артем Каташевский
ЦП
17
Виталий Комисов
ЦП
7
Евгений Козлов
ЦФ
4-1-4-1
21
Трункин
5
Ременчик
15
Турчин
3
Крупенин
6
Курбанов
38
Алейников
35
Поляков
19
Бобылев
47
Почипов
58
Егоров
17
Шишаев
4-4-2
54
Генералов
15
Коваленко
17
Иванов
26
Луканченков
20
Горбунов
37
Ослоновский
35
Ильин
7
Песегов
31
Рогов
32
Кулишев
17
Горбунов
19
Бобылев
60
Сакадеев
60
Сакадеев
19
Бобылев
58
Егоров
9
Алексеев
9
Алексеев
58
Егоров
37
Ослоновский
5
Сериков
5
Сериков
37
Ослоновский
35
Ильин
18
Каташевский
18
Каташевский
35
Ильин
17
Горбунов
7
Козлов
7
Козлов
17
Горбунов
54
Генералов
30
Цветков
30
Цветков
54
Генералов
Остались в запасе
Псков
Сочи
8
Владислав Орлов
ЦП
22
Максим Булимов
ЦП
17
Александр Зуев
ЦЗ
29
Сергей Бухаров
ЦЗ
32
Антон Смыслов
ВР
Главный тренер
Игорь Васильев
6
Денис Вихров
ЦЗ
17
Виталий Комисов
ЦП
21
Валентин Филатов
ЛЗ
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
8
Владислав Орлов
ЦП
22
Максим Булимов
ЦП
17
Александр Зуев
ЦЗ
29
Сергей Бухаров
ЦЗ
32
Антон Смыслов
ВР
Остались в запасе
6
Денис Вихров
ЦЗ
17
Виталий Комисов
ЦП
21
Валентин Филатов
ЛЗ
Главный тренер
Игорь Васильев
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Псков - Сочи
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Псков
Россия. Кубок, 1 раунд
Псков
1 : 2
31.07.2024
Луки-Энергия
Россия. Кубок, 1/256 финала
Псков
2 : 3
02.08.2023
Луки-Энергия
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 16 тур
Звезда
0 : 1
02.11.2019
Псков
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 15 тур
Псков
0 : 2
26.10.2019
Ленинградец
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 14 тур
Велес
6 : 0
18.10.2019
Псков
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Стадион:
747
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