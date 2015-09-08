Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Беларусь - Люксембург
Беларусь - Люксембург: обзор матча 08 сентября 2015
Беларусь
08.09.2015, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа C, 8 тур
2 : 0
Завершен
Люксембург
34'
М. Гордейчук
62'
М. Гордейчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беларусь - Люксембург
Замена
Н. Сигневич
️️️️
С. Корниленко
84'
77'
Желтая карточка
К. Филлипс
Замена
Т. Калачев
️️️️
М. Гордейчук
75'
69'
Замена
Д. Тюрпель
️️️️
М. Джон Девилье
ГОЛ! 2:0!
М. Гордейчук
Пас отдал
С. Кисляк
62'
Замена
С. Кисляк
️️️️
А. Глеб
58'
46'
Замена
Д. Да Мота
️️️️
О. Йоахим
46'
Замена
С. Бенси
️️️️
Б. Паял
ГОЛ! 1:0!
М. Гордейчук
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
1
Юрий Жевнов
ВР
19
Максим Бордачев
ЛЗ
21
Егор Филипенко
ЦЗ
14
Михаил Сиваков
ЦЗ
4
Игорь Шитов
ПЗ
23
Павел Нехайчик
ЛП
7
Ренан Брессан
ЦП
11
Михаил Гордейчук
ЦП
10
Александр Глеб
ЦП
2
Станислав Драгун
ЦП
8
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Александр Хацкевич
Люксембург
1
Жонатан Жубер
ВР
2
Максим Шано
ЦЗ
7
Крис Филлипс
ЦЗ
5
Том Шнелл
ЦЗ
10
Бен Паял
ОП
3
Матиас Йениш
ЦП
17
Марио Мутш
ЦП
18
Лоран Янс
ЦП
7
Ларс Жерсон
ЦП
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
13
Орельен Йоахим
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Беларусь
12
Сергей Черник
ВР
22
Андрей Горбунов
ВР
6
Роман Бегунов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
22
Игорь Стасевич
ЦП
5
Максим Володько
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
23
Тимофей Калачев
ПП
0
Николай Сигневич
ЦФ
Люксембург
12
Андреа Амодио
ВР
15
Массимо Мартино
ЦЗ
0
Рикардо Дельгадо
ЦЗ
4
Кевин Мальже
ЦЗ
21
Себастьен Тилль
ЦП
22
Антонио Луиси
ПВ
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
11
Стефано Бенси
ЦФ
20
Давид Тюрпель
ЦФ
4-5-1
1
Жевнов
19
Бордачев
21
Филипенко
14
Сиваков
4
Шитов
23
Нехайчик
11
Гордейчук
10
Глеб
2
Драгун
7
Брессан
8
Корниленко
3-1-4-2
1
Жубер
2
Шано
7
Филлипс
5
Шнелл
10
Паял
17
Мутш
18
Янс
7
Жерсон
3
Йениш
13
Йоахим
21
Девилье
10
Глеб
15
Кисляк
15
Кисляк
10
Глеб
11
Гордейчук
23
Калачев
23
Калачев
11
Гордейчук
8
Корниленко
0
Сигневич
0
Сигневич
8
Корниленко
13
Йоахим
9
Да Мота
9
Да Мота
13
Йоахим
10
Паял
11
Бенси
11
Бенси
10
Паял
21
Девилье
20
Тюрпель
20
Тюрпель
21
Девилье
Остались в запасе
Беларусь
Люксембург
12
Сергей Черник
ВР
22
Андрей Горбунов
ВР
6
Роман Бегунов
ЦЗ
22
Игорь Стасевич
ЦП
5
Максим Володько
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
Главный тренер
Александр Хацкевич
15
Массимо Мартино
ЦЗ
12
Андреа Амодио
ВР
0
Рикардо Дельгадо
ЦЗ
4
Кевин Мальже
ЦЗ
21
Себастьен Тилль
ЦП
22
Антонио Луиси
ПВ
Главный тренер
Люк Хольц
Остались в запасе
12
Сергей Черник
ВР
22
Андрей Горбунов
ВР
6
Роман Бегунов
ЦЗ
22
Игорь Стасевич
ЦП
5
Максим Володько
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
Остались в запасе
15
Массимо Мартино
ЦЗ
12
Андреа Амодио
ВР
0
Рикардо Дельгадо
ЦЗ
4
Кевин Мальже
ЦЗ
21
Себастьен Тилль
ЦП
22
Антонио Луиси
ПВ
Главный тренер
Александр Хацкевич
Главный тренер
Люк Хольц
Статистика матча Беларусь - Люксембург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
2 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Борисов-Арена
Новости команд
Все
Беларусь
Люксембург
Исландия – Люксембург: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
18:58
Беларусь – Албания: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
Вчера, 18:50
Лига наций: шансы Исландии и Люксембурга на победу в матче 6 тура
Вчера, 10:29
Лига наций: шансы Беларуси и Албании на победу в матче 6 тура
14 ноября
Люксембург – Эстония: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Беларусь – Албания: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
Вчера, 18:50
Лига наций: шансы Беларуси и Албании на победу в матче 6 тура
14 ноября
Сан-Марино – Беларусь: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11 ноября
Лига наций: шансы Сан-Марино и Беларуси на победу в матче 5 тура
11 ноября
Исландия – Люксембург: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
18:58
Лига наций: шансы Исландии и Люксембурга на победу в матче 6 тура
Вчера, 10:29
Люксембург – Эстония: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Люксембурга и Эстонии на победу в матче 5 тура
12 ноября
Люксембург – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+