Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Литва - Сан-Марино
Литва - Сан-Марино: обзор матча 08 сентября 2015
Литва
08.09.2015, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа E, 8 тур
2 : 1
Завершен
Сан-Марино
7'
Ф. Черных
90+2'
Л. Спалвис
55'
М. Витаиоли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Литва - Сан-Марино
ГОЛ! 2:1!
Л. Спалвис
Пас отдал
А. Новиковас
90'
+2
88'
Вторая желтая
Н. Кьяруцци
Желтая карточка
Л. Спалвис
83'
Замена
К. Чведукас
️️️️
Л. Пилибайтис
82'
80'
Замена
А. Сельва
️️️️
М. Витаиоли
73'
Замена
Х. Хирш
️️️️
М. Стефанелли
Замена
Д. Матулевичюс
️️️️
В. Славицкас
73'
68'
Замена
М. Берретти
️️️️
Л. Гасперони
67'
Желтая карточка
Н. Кьяруцци
66'
Желтая карточка
К. Бролли
Желтая карточка
А. Новиковас
60'
55'
ГОЛ! 1:1!
М. Витаиоли
Замена
В. Черняускас
️️️️
В. Сливка
53'
Красная карточка
Г. Арлаускис
50'
40'
Желтая карточка
М. Стефанелли
26'
Желтая карточка
М. Баттистини
ГОЛ! 1:0!
Ф. Черных
Пас отдал
А. Новиковас
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Литва
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
2
Линас Климавичус
ЦЗ
3
Георгас Фрейдгеймас
ЦЗ
5
Вайдас Славицкас
ЦЗ
14
Выкинтас Сливка
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
14
Линас Пилибайтис
ЦП
7
Артурас Зулпа
ЦП
0
Мариуш Жалюкас
ЦП
10
Федор Черных
ЦФ
11
Лукас Спалвис
ЦФ
Главный тренер
Игорь Панкратьев
Сан-Марино
23
Элиа Бенедеттини
ВР
3
Мирко Палацци
ЦЗ
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
13
Алессандро Делла Валле
ЦЗ
4
Фабио Витаиоли
ЦЗ
21
Мануэль Баттистини
ПЗ
15
Лоренцо Гасперони
ЦП
8
Никола Кьяруцци
ЦП
19
Данило Эзекиель Ринальди
ЦП
9
Маттиа Стефанелли
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
Главный тренер
Пьеранжело Манцароли
Литва
12
Эмилиюс Зубас
ВР
21
Витаутас Черняускас
ВР
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
4
Тадас Кьянскас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
18
Миндаугас Панка
ОП
14
Витаутас Лукша
ЦП
20
Андриус Барткус
ЦП
23
Демантас Петравичюс
ЦП
7
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
13
Каролис Чведукас
ЦП
9
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
Сан-Марино
23
Андреа Манцароли
ВР
23
Джакомо Мураччини
ВР
22
Карло Валентини
ВР
6
Алекс Делла Валле
ЦЗ
13
Лоренцо Бускарини
ЦЗ
18
Пьер-Филиппо Мацца
ЦЗ
0
Майколь Берретти
ЦЗ
14
Марко Берарди
ЦЗ
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
20
Анди Сельва
ЦФ
17
Хосе Хирш
ЦФ
3-5-2
1
Арлаускис
2
Климавичус
3
Фрейдгеймас
5
Славицкас
11
Новиковас
14
Пилибайтис
7
Зулпа
0
Жалюкас
14
Сливка
11
Спалвис
10
Черных
3-2-3-2
23
Бенедеттини
5
Бролли
13
Делла Валле
4
Витаиоли
21
Баттистини
3
Палацци
15
Гасперони
8
Кьяруцци
19
Ринальди
7
Витаиоли
9
Стефанелли
14
Сливка
21
Черняускас
21
Черняускас
14
Сливка
14
Пилибайтис
13
Чведукас
13
Чведукас
14
Пилибайтис
5
Славицкас
9
Матулевичюс
9
Матулевичюс
5
Славицкас
15
Гасперони
0
Берретти
0
Берретти
15
Гасперони
7
Витаиоли
20
Сельва
20
Сельва
7
Витаиоли
9
Стефанелли
17
Хирш
17
Хирш
9
Стефанелли
Остались в запасе
Литва
Сан-Марино
14
Витаутас Лукша
ЦП
20
Андриус Барткус
ЦП
23
Демантас Петравичюс
ЦП
12
Эмилиюс Зубас
ВР
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
4
Тадас Кьянскас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
18
Миндаугас Панка
ОП
7
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
Главный тренер
Игорь Панкратьев
23
Андреа Манцароли
ВР
6
Алекс Делла Валле
ЦЗ
13
Лоренцо Бускарини
ЦЗ
18
Пьер-Филиппо Мацца
ЦЗ
23
Джакомо Мураччини
ВР
22
Карло Валентини
ВР
14
Марко Берарди
ЦЗ
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
Главный тренер
Пьеранжело Манцароли
Остались в запасе
14
Витаутас Лукша
ЦП
20
Андриус Барткус
ЦП
23
Демантас Петравичюс
ЦП
12
Эмилиюс Зубас
ВР
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
4
Тадас Кьянскас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
18
Миндаугас Панка
ОП
7
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
Остались в запасе
23
Андреа Манцароли
ВР
6
Алекс Делла Валле
ЦЗ
13
Лоренцо Бускарини
ЦЗ
18
Пьер-Филиппо Мацца
ЦЗ
23
Джакомо Мураччини
ВР
22
Карло Валентини
ВР
14
Марко Берарди
ЦЗ
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
Главный тренер
Игорь Панкратьев
Главный тренер
Пьеранжело Манцароли
Статистика матча Литва - Сан-Марино
2
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
1 : 0
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Главный судья:
Клейтон Пизани
Стадион:
Ветра
Новости команд
Все
Литва
Сан-Марино
Литва – Лихтенштейн: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
18:59
Финляндия – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
Вчера, 18:50
Лига наций: шансы Литвы и Лихтенштейна на победу в матче 6 тура
Вчера, 10:31
Лига наций: шансы Финляндии и Сан-Марино на победу в матче 6 тура
14 ноября
Сан-Марино – Беларусь: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Литва – Лихтенштейн: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
18:59
Лига наций: шансы Литвы и Лихтенштейна на победу в матче 6 тура
Вчера, 10:31
Литва – Суринам: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Литвы и Суринама на победу в матче
11 ноября
Азербайджан – Литва: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Финляндия – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
Вчера, 18:50
Лига наций: шансы Финляндии и Сан-Марино на победу в матче 6 тура
14 ноября
Сан-Марино – Беларусь: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций: шансы Сан-Марино и Беларуси на победу в матче 5 тура
11 ноября
Албания – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+