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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
ЦРФСО - Спартак К
ЦРФСО - Спартак К: обзор матча 08 сентября 2015
ЦРФСО
08.09.2015, вторник, 18:30
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 8 тур
0 : 2
Завершен
Спартак К
55'
А. Круподер
90+1'
А. Круподер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦРФСО - Спартак К
Красная карточка
Д. Прокопенко
90'
+1
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Круподер
86'
Замена
В. Лабзин
️️️️
С. Дрягин
77'
Желтая карточка
М. Соловей
Замена
А. Арлашин
️️️️
М. Ситдиков
75'
74'
Замена
К. Привалов
️️️️
М. Сидоров
Замена
А. Прудников
️️️️
Р. Стёпин
66'
63'
Замена
Д. Калабухов
️️️️
Л. Лацузбая
58'
Желтая карточка
Л. Лацузбая
Замена
В. Емельяненко
️️️️
К. Плотников
57'
55'
ГОЛ! 0:1!
А. Круподер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦРФСО
55
Александр Радионов
ВР
98
Андрей Блынду
ЦЗ
4
Денис Прокопенко
ЦЗ
22
Сергей Чернецов
ЦЗ
24
Кирилл Плотников
ПЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
88
Роман Быков
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦП
8
Роман Стёпин
ЦП
25
Марат Ситдиков
ЦП
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
Спартак К
23
Павел Сергеев
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
48
Сергей Саввин
ЦЗ
5
Александр Мясников
ЦЗ
3
Михаил Соловей
ОП
88
Леван Лацузбая
ЦП
8
Евгений Худобко
ЦП
8
Сергей Дрягин
ЦП
81
Максим Сидоров
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
18
Александр Круподер
ЦФ
Главный тренер
Галимджан Хайрулин
ЦРФСО
31
Алексей Березин
ВР
6
Никита Панькевич
ЦЗ
3
Вячеслав Емельяненко
ЦЗ
27
Андрей Арлашин
ЦП
15
Даниил Митин
ЦП
9
Андрей Прудников
ЦФ
21
Игорь Сапронов
ЦФ
Спартак К
1
Азамат Шогенов
ВР
8
Владислав Лабзин
ЦЗ
13
Андрей Чванов
ЦЗ
20
Михаил Яковлев
ЦЗ
2
Илья Гердт
ЦП
17
Дмитрий Калабухов
АП
17
Кирилл Привалов
ЦФ
4-4-1-1
55
Радионов
98
Блынду
4
Прокопенко
22
Чернецов
24
Плотников
88
Быков
8
Стёпин
25
Ситдиков
10
Давыдов
8
Петрусев
23
Вшивцев
3-1-4-1-1
23
Сергеев
12
Ширяев
48
Саввин
5
Мясников
3
Соловей
7
Горюшкин
8
Худобко
8
Дрягин
88
Лацузбая
81
Сидоров
18
Круподер
25
Ситдиков
27
Арлашин
27
Арлашин
25
Ситдиков
8
Стёпин
9
Прудников
9
Прудников
8
Стёпин
24
Плотников
3
Емельяненко
3
Емельяненко
24
Плотников
81
Сидоров
17
Привалов
17
Привалов
81
Сидоров
88
Лацузбая
17
Калабухов
17
Калабухов
88
Лацузбая
8
Дрягин
8
Лабзин
8
Лабзин
8
Дрягин
Остались в запасе
ЦРФСО
Спартак К
6
Никита Панькевич
ЦЗ
15
Даниил Митин
ЦП
21
Игорь Сапронов
ЦФ
31
Алексей Березин
ВР
13
Андрей Чванов
ЦЗ
2
Илья Гердт
ЦП
20
Михаил Яковлев
ЦЗ
1
Азамат Шогенов
ВР
Главный тренер
Галимджан Хайрулин
Остались в запасе
6
Никита Панькевич
ЦЗ
15
Даниил Митин
ЦП
21
Игорь Сапронов
ЦФ
31
Алексей Березин
ВР
Остались в запасе
13
Андрей Чванов
ЦЗ
2
Илья Гердт
ЦП
20
Михаил Яковлев
ЦЗ
1
Азамат Шогенов
ВР
Главный тренер
Галимджан Хайрулин
Статистика матча ЦРФСО - Спартак К
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ЦРФСО
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 17 тур
ЦРФСО
0 : 3
29.05.2019
Знамя Труда
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
ЦРФСО
0 : 3
26.05.2019
Казанка
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Торпедо Вл
3 : 0
20.05.2019
ЦРФСО
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
ЦРФСО
0 : 3
11.05.2019
Велес
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Текстильщик
3 : 0
03.05.2019
ЦРФСО
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Спартак К
2 : 3
03.11.2026
Волна
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Исаев
(Великие Луки)
Стадион:
СГАФКСТ
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