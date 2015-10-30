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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Мордовия (мол)
Зенит (мол) - Мордовия (мол): обзор матча 30 октября 2015
Зенит (мол)
30.10.2015, пятница, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
0 : 0
Завершен
Мордовия (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Мордовия (мол)
90'
Замена
А. Теняев
️️️️
В. Нургалеев
Замена
Д. Кириллов
️️️️
Н. Андреев
85'
Замена
В. Романов
️️️️
С. Крапухин
82'
81'
Замена
П. Кульнин
️️️️
А. Маланьин
Замена
А. Сумин
️️️️
А. Поникаров
79'
Замена
В. Ярошенко
️️️️
Н. Новопашин
72'
54'
Желтая карточка
М. Ломич
46'
Замена
Р. Навлетов
️️️️
Д. Сысуев
24'
Желтая карточка
С. Ширшиков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
78
Александр Васютин
ВР
64
Никита Новопашин
ЦЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
4
Станислав Мареев
ЦЗ
45
Артем Водянников
ЦЗ
69
Владислав Никитин
ЦЗ
7
Артем Поникаров
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
47
Сергей Иванов
ЦП
43
Павел Назимов
ЦФ
36
Станислав Крапухин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Симутенков
Мордовия (мол)
1
Денис Шебанов
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
49
Сергей Учелькин
ЦЗ
42
Никита Усов
ЦЗ
52
Егор Сысуев
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
65
Владислав Нургалеев
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
43
Владимир Змеёв
ЦФ
Главный тренер
Владимир Рокунов
Зенит (мол)
31
Михаил Кизеев
ВР
2
Николай Тарасов
ЦЗ
53
Иван Иваниди
ЦЗ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
32
Артем Сумин
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
52
Игорь Дрыков
ЦП
61
Дмитрий Кириллов
ЦП
33
Валерий Ярошенко
ЦП
39
Василий Запрягаев
ЦФ
66
Вадим Романов
ЦФ
Мордовия (мол)
41
Александр Попов
ВР
35
Роман Калюжный
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
53
Эдуард Мансуров
ЦЗ
43
Никита Аксенов
ЦЗ
64
Павел Кульнин
ЦП
3-2-2-2
78
Васютин
4
Мареев
45
Водянников
69
Никитин
7
Андреев
7
Поникаров
9
Соловьев
47
Иванов
36
Крапухин
43
Назимов
3-2-1-1-3
1
Шебанов
49
Учелькин
42
Усов
52
Сысуев
67
Ширшиков
32
Ломич
65
Нургалеев
9
Адаев
43
Змеёв
8
Сысуев
48
Маланьин
7
Поникаров
32
Сумин
32
Сумин
7
Поникаров
7
Андреев
61
Кириллов
61
Кириллов
7
Андреев
36
Крапухин
66
Романов
66
Романов
36
Крапухин
64
Новопашин
33
Ярошенко
33
Ярошенко
64
Новопашин
65
Нургалеев
45
Теняев
45
Теняев
65
Нургалеев
48
Маланьин
64
Кульнин
64
Кульнин
48
Маланьин
8
Сысуев
57
Навлетов
57
Навлетов
8
Сысуев
Остались в запасе
Зенит (мол)
Мордовия (мол)
2
Николай Тарасов
ЦЗ
52
Игорь Дрыков
ЦП
53
Иван Иваниди
ЦЗ
39
Василий Запрягаев
ЦФ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
31
Михаил Кизеев
ВР
Главный тренер
Игорь Симутенков
41
Александр Попов
ВР
53
Эдуард Мансуров
ЦЗ
43
Никита Аксенов
ЦЗ
35
Роман Калюжный
ВР
Главный тренер
Владимир Рокунов
Остались в запасе
2
Николай Тарасов
ЦЗ
52
Игорь Дрыков
ЦП
53
Иван Иваниди
ЦЗ
39
Василий Запрягаев
ЦФ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
31
Михаил Кизеев
ВР
Остались в запасе
41
Александр Попов
ВР
53
Эдуард Мансуров
ЦЗ
43
Никита Аксенов
ЦЗ
35
Роман Калюжный
ВР
Главный тренер
Игорь Симутенков
Главный тренер
Владимир Рокунов
Статистика матча Зенит (мол) - Мордовия (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Пётр Мирошниченко
(Санкт-Петербург)
Стадион:
МСА Петровский
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