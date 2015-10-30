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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Уфа (мол)
ЦСКА (мол) - Уфа (мол): обзор матча 30 октября 2015
ЦСКА (мол)
30.10.2015, пятница, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
1 : 0
Завершен
Уфа (мол)
67'
И. Ферапонтов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Уфа (мол)
Замена
И. Зуев
️️️️
А. Макаров
90'
+2
88'
Замена
К. Панчихин
️️️️
Э. Салихов
Замена
М. Соловьев
️️️️
Н. Касаткин
87'
85'
Замена
А. Мнацаканян
️️️️
Е. Романовский
Красная карточка
Н. Дергачев
78'
77'
Желтая карточка
Р. Киреев
72'
Замена
Р. Киреев
️️️️
С. Тамразов
71'
Желтая карточка
М. Лысенков
70'
Замена
А. Бенифанд
️️️️
В. Морозов
ГОЛ! 1:0!
И. Ферапонтов
67'
Замена
И. Ферапонтов
️️️️
М. Алибеков
53'
Замена
Н. Касаткин
️️️️
Т. Жамалетдинов
53'
Замена
Д. Масютин
️️️️
А. Эктов
53'
46'
Замена
А. Филин
️️️️
И. Блинников
Замена
Д. Глухов
️️️️
Р. Кривулькин
44'
Желтая карточка
А. Николаеш
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
19
Роман Кривулькин
ЛЗ
51
Анатолие Николаеш
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
74
Савва Князев
ЦП
11
Александр Макаров
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
11
Николай Дергачев
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Уфа (мол)
99
Андрей Лунев
ВР
5
Дмитрий Павлов
ЦЗ
48
Вячеслав Морозов
ЦЗ
85
Эрик Салихов
ЦЗ
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
83
Егор Романовский
ЦЗ
65
Максим Лысенков
ЦП
50
Сергей Тамразов
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
66
Илья Блинников
ЦФ
90
Вячеслав Журавлев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
ЦСКА (мол)
98
Павел Овчинников
ВР
25
Денис Масютин
ЦЗ
15
Кирилл Сараев
ЦЗ
90
Михаил Соловьев
ЛВ
67
Денис Глухов
ЦП
10
Никита Касаткин
ПВ
75
Илья Ферапонтов
ПВ
71
Илья Зуев
ЦФ
Уфа (мол)
53
Глеб Ефимов
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
80
Андраник Мнацаканян
ЦП
96
Арсен Бенифанд
ЦП
89
Кирилл Панчихин
ЦП
82
Ринат Киреев
ЦП
3-2-3-2
1
Помазун
51
Николаеш
99
Алибеков
23
Чернов
19
Кривулькин
15
Эктов
74
Князев
11
Макаров
72
Гордюшенко
75
Жамалетдинов
11
Дергачев
3-2-3-2
99
Лунев
85
Салихов
57
Хазиев
83
Романовский
5
Павлов
48
Морозов
65
Лысенков
50
Тамразов
87
Безденежных
90
Журавлев
66
Блинников
15
Эктов
25
Масютин
25
Масютин
15
Эктов
75
Жамалетдинов
10
Касаткин
10
Касаткин
75
Жамалетдинов
19
Кривулькин
67
Глухов
67
Глухов
19
Кривулькин
99
Алибеков
75
Ферапонтов
75
Ферапонтов
99
Алибеков
Касаткин
90
Соловьев
90
Соловьев
Касаткин
11
Макаров
71
Зуев
71
Зуев
11
Макаров
83
Романовский
80
Мнацаканян
80
Мнацаканян
83
Романовский
48
Морозов
96
Бенифанд
96
Бенифанд
48
Морозов
85
Салихов
89
Панчихин
89
Панчихин
85
Салихов
50
Тамразов
82
Киреев
82
Киреев
50
Тамразов
66
Блинников
25
Филин
25
Филин
66
Блинников
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Уфа (мол)
15
Кирилл Сараев
ЦЗ
98
Павел Овчинников
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
53
Глеб Ефимов
ВР
Главный тренер
Сергей Томаров
Остались в запасе
15
Кирилл Сараев
ЦЗ
98
Павел Овчинников
ВР
Остались в запасе
53
Глеб Ефимов
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Главный тренер
Сергей Томаров
Статистика матча ЦСКА (мол) - Уфа (мол)
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Максим Наседин
(Железнодорожный)
Стадион:
Октябрь
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