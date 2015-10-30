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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Бавария
Айнтрахт - Бавария: обзор матча 30 октября 2015
Айнтрахт
30.10.2015, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Бавария
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Бавария
Желтая карточка
А. Игньевски
90'
+5
Замена
К. Джакпа
️️️️
М. Штендера
89'
Замена
Ш. Райнарц
️️️️
Ш. Айхнер
87'
84'
Желтая карточка
А. Роббен
Желтая карточка
Д. Абрахам
83'
Замена
М. Русс
️️️️
С. Медойевич
76'
75'
Замена
Д. Алаба
️️️️
Ф. Лам
68'
Желтая карточка
Ф. Лам
64'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
К. Коман
Желтая карточка
Х. Сеферович
56'
51'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Рафинья
Желтая карточка
Ш. Айхнер
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ПЗ
18
Марк Штендера
ЛП
34
Слободан Медойевич
ОП
14
Александер Майер
ЦП
29
Штефан Айхнер
ПП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
13
Рафинья
ЛАЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПАЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
21
Кингсли Коман
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
10
Арьен Роббен
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
3-3-3-1
1
Градецки
20
Хасебе
19
Абрахам
3
Самбрано
5
Очипка
34
Медойевич
22
Игньевски
18
Штендера
14
Майер
29
Айхнер
9
Сеферович
2-3-2-2-1
1
Нойер
17
Боатенг
3
Алонсо
21
Лам
88
Мартинес
13
Рафинья
10
Роббен
23
Видаль
11
Коста
21
Коман
9
Левандовски
18
Штендера
15
Джакпа
15
Джакпа
18
Штендера
29
Айхнер
7
Райнарц
7
Райнарц
29
Айхнер
34
Медойевич
23
Русс
23
Русс
34
Медойевич
21
Лам
5
Алаба
5
Алаба
21
Лам
21
Коман
6
Алькантара
6
Алькантара
21
Коман
13
Рафинья
13
Мюллер
13
Мюллер
13
Рафинья
Остались в запасе
Айнтрахт
Бавария
13
Хайнц Линднер
ВР
23
Йоханнес Флум
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
26
Свен Ульрайх
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
23
Йоханнес Флум
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Айнтрахт - Бавария
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Дойче банк Парк
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 3
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