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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Шахтер
Заря - Шахтер: обзор матча 30 октября 2015
Заря
30.10.2015, пятница, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
1 : 7
Завершен
Шахтер
67'
Н. Каменюка (П)
39'
Фред
47'
Т. Степаненко
58'
А. Тейшейра
70'
А. Тейшейра
75'
Эдуардо
86'
Эдуардо
90+4'
Т. Степаненко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Шахтер
90'
+4
ГОЛ! 1:7!
Т. Степаненко
Пас отдал
С. Кривцов
90'
Желтая карточка
Т. Степаненко
86'
ГОЛ! 1:6!
Эдуардо
Желтая карточка
М. Сиваков
76'
75'
Замена
Эдуардо
️️️️
Фред
75'
Замена
Г. Арабидзе
️️️️
А. Гладкий
75'
ГОЛ! 1:5!
Эдуардо
Пас отдал
Тайсон
Замена
В. Танковский
️️️️
Д. Липартия
71'
70'
ГОЛ! 1:4!
А. Тейшейра
Пас отдал
Бернард
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Н. Каменюка
67'
Замена
И. Чайковский
️️️️
Д. Гречишкин
64'
62'
Замена
Тайсон
️️️️
Марлос
58'
ГОЛ! 0:3!
А. Тейшейра
Пас отдал
М. Азеведо
47'
ГОЛ! 0:2!
Т. Степаненко
Пас отдал
Марлос
39'
ГОЛ! 0:1!
Фред
Пас отдал
Марлос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
91
Игорь Левченко
ВР
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
6
Никита Каменюка
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
7
Фред
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
10
Марлос
ПВ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
23
Кирилл Дорошенко
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
9
Артур Загорулько
ЦП
Шахтер
29
Богдан Сарнавский
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
9
Гиорги Арабидзе
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
4-3-2-1
91
Левченко
79
Пилявский
45
Гордиенко
39
Опанасенко
3
Сиваков
6
Каменюка
22
Любенович
24
Гречишкин
7
Петряк
5
Тотовицкий
13
Липартия
4-1-1-3-1
1
Каниболоцкий
33
Срна
6
Азеведо
44
Ракицкий
27
Кривцов
27
Степаненко
7
Фред
10
Марлос
11
Тейшейра
11
Бернард
20
Гладкий
13
Липартия
6
Танковский
6
Танковский
13
Липартия
24
Гречишкин
4
Чайковский
4
Чайковский
24
Гречишкин
20
Гладкий
9
Арабидзе
9
Арабидзе
20
Гладкий
7
Фред
9
Эдуардо
9
Эдуардо
7
Фред
10
Марлос
11
Тайсон
11
Тайсон
10
Марлос
Остались в запасе
Заря
Шахтер
9
Артур Загорулько
ЦП
1
Кршеван Сантини
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
23
Кирилл Дорошенко
ЛВ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
31
Дентиньо
ЦФ
29
Богдан Сарнавский
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
9
Артур Загорулько
ЦП
1
Кршеван Сантини
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
23
Кирилл Дорошенко
ЛВ
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
29
Богдан Сарнавский
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Заря - Шахтер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Вакс
(Симферополь)
Стадион:
Авангард
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