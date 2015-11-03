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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Милтон Кинс Донс - Чарльтон
Милтон Кинс Донс - Чарльтон: обзор матча 03 ноября 2015
Милтон Кинс Донс
03.11.2015, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 15 тур
1 : 0
Завершен
Чарльтон
29'
Д. Боудитч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милтон Кинс Донс - Чарльтон
Желтая карточка
Э. Кэй
90'
Замена
С. Чёрч
️️️️
Н. Мэйнард
77'
Желтая карточка
Н. Мэйнард
73'
Замена
К. Бэйкер
️️️️
Д. Боудитч
72'
67'
Желтая карточка
Д. Джексон
61'
Замена
С. Макиенок
️️️️
Д. Кузинс
51'
Желтая карточка
Р. Гоочаннеиджад
46'
Замена
К. Грант
️️️️
К. МакАлени
45'
+1
Желтая карточка
А. Диарра
Замена
Л. Ходсон
️️️️
М. Апсон
39'
33'
Желтая карточка
П. Бауэр
ГОЛ! 1:0!
Д. Боудитч
Пас отдал
С. Карратерс
29'
16'
Желтая карточка
Й. Берг Гудмундссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
25
Давид Мартин
ВР
6
Энтони Кэй
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
3
Дин Левингтон
ЦЗ
8
Даррен Поттер
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
39
Диего Пойет
ЦП
9
Дин Боудитч
АП
28
Никки Мэйнард
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Чарльтон
30
Стефен Хендерсон
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
20
Крис Солли
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
10
Конор МакАлени
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
4
Джонни Джексон
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Гай Лузон
Милтон Кинс Донс
55
Коди Кроппер
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
7
Карл Бэйкер
ПП
38
Роберт Халл
ПП
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
18
Саймон Чёрч
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Чарльтон
1
Ник Поуп
ВР
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
4-3-1-2
25
Мартин
6
Кэй
4
Апсон
3
Левингтон
12
Спенс
8
Поттер
11
Карратерс
39
Пойет
9
Боудитч
23
Мерфи
28
Мэйнард
3-5-2
30
Хендерсон
5
Бауэр
20
Солли
3
Фокс
7
Гудмундссон
12
Диарра
24
Кузинс
4
Джексон
10
МакАлени
32
Уотт
16
Гоочаннеиджад
4
Апсон
14
Ходсон
14
Ходсон
4
Апсон
9
Боудитч
7
Бэйкер
7
Бэйкер
9
Боудитч
28
Мэйнард
18
Чёрч
18
Чёрч
28
Мэйнард
24
Кузинс
24
Макиенок
24
Макиенок
24
Кузинс
10
МакАлени
9
Грант
9
Грант
10
МакАлени
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Чарльтон
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
55
Коди Кроппер
ВР
38
Роберт Халл
ПП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
1
Ник Поуп
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
Главный тренер
Гай Лузон
Остались в запасе
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
55
Коди Кроппер
ВР
38
Роберт Халл
ПП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Остались в запасе
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
1
Ник Поуп
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
Главный тренер
Карл Робинсон
Главный тренер
Гай Лузон
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Чарльтон
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Энди Дэвис
(Хэмпшир)
Стадион:
МК Стэдиум
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