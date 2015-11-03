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Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Юнайтед - ЦСКА
Манчестер Юнайтед - ЦСКА: обзор матча 03 ноября 2015
Манчестер Юнайтед
03.11.2015, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа B, 4 тур
1 : 0
Завершен
ЦСКА
78'
У. Руни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - ЦСКА
Замена
А. Эррера
️️️️
Б. Швайнштайгер
88'
84'
Замена
К. Панченко
️️️️
А. Дзагоев
ГОЛ! 1:0!
У. Руни
Пас отдал
Д. Лингард
78'
75'
Замена
А. Головин
️️️️
З. Тошич
Замена
М. Депай
️️️️
Х. Мата
73'
Замена
М. Феллайни
️️️️
А. Марсьяль
65'
60'
Желтая карточка
П. Вернблум
55'
Замена
С. Думбия
️️️️
Б. Натхо
19'
Желтая карточка
Г. Щенников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
5
Маркос Рохо
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЛВ
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
16
Майкл Кэррик
ОП
64
Хуан Мата
АП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЛП
19
Понтус Вернблум
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Александр Головин
АП
22
Сейду Думбия
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
4-2-3-1
43
Де Хеа
15
Янг
17
Блинд
6
Смоллинг
5
Рохо
31
Швайнштайгер
16
Кэррик
9
Марсьяль
64
Мата
77
Лингард
32
Руни
4-1-4-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
6
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
19
Вернблум
18
Тошич
10
Натхо
66
Дзагоев
17
Миланов
7
Муса
31
Швайнштайгер
21
Эррера
21
Эррера
31
Швайнштайгер
9
Марсьяль
25
Феллайни
25
Феллайни
9
Марсьяль
64
Мата
10
Депай
10
Депай
64
Мата
18
Тошич
10
Головин
10
Головин
18
Тошич
10
Натхо
22
Думбия
22
Думбия
10
Натхо
66
Дзагоев
8
Панченко
8
Панченко
66
Дзагоев
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
ЦСКА
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Луи ван Гаал
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Андреас Перейра
АП
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Манчестер Юнайтед - ЦСКА
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Помощники судьи:
Павел Сокольницки (Польша) Томаш Листкевич (Польша)
Дополнительные помощники:
Павел Рачковски (Польша) Томаш Мусял (Польша)
Резервный судья:
Радослав Сейка (Польша)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
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