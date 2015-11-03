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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Ноттингем Форест
Престон - Ноттингем Форест: обзор матча 03 ноября 2015
Престон
03.11.2015, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 15 тур
1 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
2'
И. Дойл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Ноттингем Форест
Желтая карточка
Д. Уэлш
90'
87'
Желтая карточка
Д. Блэксток
Желтая карточка
Б. Райт
87'
Замена
П. Хантингтон
️️️️
М. Вермийл
83'
Замена
Н. Килкенни
️️️️
И. Дойл
83'
81'
Замена
Д. Блэксток
️️️️
Д. Уорд
63'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Р. Мендес
63'
Замена
Т. Уокер
️️️️
Д. Грант
Замена
Д. Уэлш
️️️️
А. Брауне
57'
ГОЛ! 1:0!
И. Дойл
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
2
Марник Вермийл
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Ноттингем Форест
24
Дорус Де Врис
ВР
15
Дани Пинильос
ЦЗ
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
17
Лайам Троттер
ЦП
7
Джордж Грант
ЦП
20
Райан Мендес
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
16
Джейми Уорд
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Престон
43
Крис Киркленд
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
8
Нейл Килкенни
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
24
Стив Мэй
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Ноттингем Форест
25
Димитар Евтимов
ВР
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
14
Крис Бурк
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
20
Декстер Блэксток
ЦФ
8
Крис О'Грэди
ЦФ
19
Тайлер Уокер
ЦФ
3-2-3-2
1
Пикфорд
8
Каннингэм
3
Райт
3
Рич
2
Вермийл
15
Вудс
14
Джонсон
12
Галлахер
8
Брауне
14
Гарнер
9
Дойл
4-3-3
24
Де Врис
14
Хоббс
5
Миллс
2
Личай
15
Пинильос
17
Троттер
7
Грант
23
Осборн
16
Уорд
7
Оливейра
20
Мендес
2
Вермийл
23
Хантингтон
23
Хантингтон
2
Вермийл
9
Дойл
8
Килкенни
8
Килкенни
9
Дойл
8
Брауне
19
Уэлш
19
Уэлш
8
Брауне
16
Уорд
20
Блэксток
20
Блэксток
16
Уорд
20
Мендес
10
Уильямс
10
Уильямс
20
Мендес
7
Грант
19
Уокер
19
Уокер
7
Грант
Остались в запасе
Престон
Ноттингем Форест
43
Крис Киркленд
ВР
24
Стив Мэй
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
25
Димитар Евтимов
ВР
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
14
Крис Бурк
ЦП
8
Крис О'Грэди
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Остались в запасе
43
Крис Киркленд
ВР
24
Стив Мэй
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
14
Крис Бурк
ЦП
8
Крис О'Грэди
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Статистика матча Престон - Ноттингем Форест
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
Дипдэйл
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