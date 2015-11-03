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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Ротерхэм
Мидлсбро - Ротерхэм: обзор матча 03 ноября 2015
Мидлсбро
03.11.2015, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 15 тур
1 : 0
Завершен
Ротерхэм
16'
С. Даунинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Ротерхэм
87'
Замена
К. Магуайр
️️️️
Э. Андреу
Замена
Д. Фаббрини
️️️️
Г. Лидбиттер
79'
73'
Замена
Д. Боуэри
️️️️
Г. Уорд
Замена
Б. Сукулини
️️️️
К. де Пена
65'
63'
Замена
Д. Ньюэлл
️️️️
Д. Кларк-Харрис
53'
Желтая карточка
Т. Торп
ГОЛ! 1:0!
С. Даунинг
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
37
Альберт Адома
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Ротерхэм
1
Ли Камп
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
23
Томас Торп
ЦЗ
20
Фарренд Роусон
ЦЗ
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
10
Энтони Андреу
ЦП
11
Пол Грин
АП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
Мидлсбро
25
Томас Мехиас
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
5
Бруно Сукулини
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Ротерхэм
19
Адам Коллин
ВР
2
Льюис Бакстон
ЦЗ
5
Керк Броудфут
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
17
Кристофер Магуайр
ПВ
18
Джордан Боуэри
ЦФ
3-4-1-2
1
Константопулос
32
Фрэнд
45
Аморебиета
26
Калас
37
Адома
7
Лидбиттер
7
Клэйтон
19
Даунинг
14
де Пена
10
Нсуе
35
Наджент
4-2-1-1
1
Камп
23
Торп
20
Роусон
16
Ричардсон
4
Коллинс
18
Уорд
10
Андреу
11
Грин
9
Кларк-Харрис
14
де Пена
5
Сукулини
5
Сукулини
14
де Пена
7
Лидбиттер
31
Фаббрини
31
Фаббрини
7
Лидбиттер
10
Андреу
17
Магуайр
17
Магуайр
10
Андреу
18
Уорд
18
Боуэри
18
Боуэри
18
Уорд
9
Кларк-Харрис
11
Ньюэлл
11
Ньюэлл
9
Кларк-Харрис
Остались в запасе
Мидлсбро
Ротерхэм
25
Томас Мехиас
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
2
Льюис Бакстон
ЦЗ
19
Адам Коллин
ВР
5
Керк Броудфут
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
Главный тренер
Нил Редферн
Остались в запасе
25
Томас Мехиас
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
19
Кике
ЦФ
Остались в запасе
2
Льюис Бакстон
ЦЗ
19
Адам Коллин
ВР
5
Керк Броудфут
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
Главный тренер
Айтор Каранка
Главный тренер
Нил Редферн
Статистика матча Мидлсбро - Ротерхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Риверсайд
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