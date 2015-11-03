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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Болтон
Ипсвич Таун - Болтон: обзор матча 03 ноября 2015
Ипсвич Таун
03.11.2015, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 15 тур
2 : 0
Завершен
Болтон
13'
Э. Мэйтленд-Найлс
70'
Б. Питман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Болтон
Замена
Д. МакГолдрик
️️️️
Б. Питман
89'
Желтая карточка
Л. Чамберс
80'
79'
Замена
Э. Хески
️️️️
Д. Спиринг
73'
Замена
К. Вулери
️️️️
М. Клейтон
ГОЛ! 2:0!
Б. Питман
Пас отдал
Ф. Сирс
70'
58'
Желтая карточка
Г. Мадин
45'
Замена
Дерик
️️️️
П. Жуано
Замена
Д. Дуглас
️️️️
Э. Мэйтленд-Найлс
44'
Желтая карточка
Й. Кнудсен
26'
ГОЛ! 1:0!
Э. Мэйтленд-Найлс
Пас отдал
Д. Мерфи
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
17
Кевин Брю
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
11
Бретт Питман
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Болтон
13
Бен Амос
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
10
Макс Клейтон
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
21
Петр Маларчик
ЦЗ
2
Джонатан Парр
ЦЗ
15
Томас Оар
ЛП
16
Жиль Кук
ЦП
22
Джонатан Дуглас
ПП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Болтон
13
Поль Рачубка
ВР
13
Дерик
ЦЗ
11
Каин Вулери
ЛВ
31
Нейл Даннс
ЦП
33
Филип Твардзик
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
4-3-3
1
Геркен
3
Кнудсен
6
Берра
15
Смит
4
Чамберс
17
Брю
8
Скьюз
2
Мэйтленд-Найлс
9
Мерфи
20
Сирс
11
Питман
4-4-2
13
Амос
2
Жуано
25
Дерви
31
Уитер
20
Касадо
24
Фини
8
Спиринг
16
Вела
15
Прэтли
14
Мадин
10
Клейтон
2
Мэйтленд-Найлс
22
Дуглас
22
Дуглас
2
Мэйтленд-Найлс
11
Питман
17
МакГолдрик
17
МакГолдрик
11
Питман
10
Клейтон
11
Вулери
11
Вулери
10
Клейтон
2
Жуано
13
Дерик
13
Дерик
2
Жуано
8
Спиринг
19
Хески
19
Хески
8
Спиринг
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Болтон
16
Жиль Кук
ЦП
21
Петр Маларчик
ЦЗ
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Джонатан Парр
ЦЗ
15
Томас Оар
ЛП
Главный тренер
Мик МакКарти
13
Поль Рачубка
ВР
31
Нейл Даннс
ЦП
33
Филип Твардзик
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
Остались в запасе
16
Жиль Кук
ЦП
21
Петр Маларчик
ЦЗ
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Джонатан Парр
ЦЗ
15
Томас Оар
ЛП
Остались в запасе
13
Поль Рачубка
ВР
31
Нейл Даннс
ЦП
33
Филип Твардзик
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Ипсвич Таун - Болтон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
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Англия. Премьер-лига, 7 тур
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3 : 2
17.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Дэдмен
(Питерборо)
Стадион:
Портмен Роуд
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