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Лига чемпионов 2026/2027
Севилья - Манчестер Сити
Севилья - Манчестер Сити: обзор матча 03 ноября 2015
Севилья
03.11.2015, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа D, 4 тур
1 : 3
Завершен
Манчестер Сити
25'
Б. Тремулинас
8'
Р. Стерлинг
11'
Фернандиньо
36'
В. Бони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Манчестер Сити
90'
Замена
М. Демичелис
️️️️
Фернандиньо
86'
Замена
Ф. Делф
️️️️
В. Бони
73'
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
Р. Стерлинг
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
Ф. Льоренте
64'
Замена
Ф. Фильо Мариано
️️️️
Коке
56'
Замена
М. Крон-Дели
️️️️
В. Иборра
45'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
43'
36'
ГОЛ! 1:3!
В. Бони
Пас отдал
Х. Навас
ГОЛ! 1:2!
Б. Тремулинас
Пас отдал
Коке
25'
11'
ГОЛ! 0:2!
Фернандиньо
8'
ГОЛ! 0:1!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Фернандиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандо
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
7
Брэндон Баркер
ЦФ
4-1-2-2-1
15
Серхио Рико
14
Тремулинас
23
Рами
15
Колоджейчак
23
Коке
20
Крыховяк
11
Банега
10
Иборра
7
Витоло
22
Коноплянка
12
Льоренте
3-3-2-1-1
1
Харт
16
Навас
30
Отаменди
4
Компани
3
Санья
5
Фернандо
11
Коларов
5
Фернандиньо
42
Туре
19
Стерлинг
2
Бони
23
Коке
25
Мариано
25
Мариано
23
Коке
10
Иборра
7
Крон-Дели
7
Крон-Дели
10
Иборра
12
Льоренте
9
Иммобиле
9
Иммобиле
12
Льоренте
5
Фернандиньо
2
Демичелис
2
Демичелис
5
Фернандиньо
2
Бони
18
Делф
18
Делф
2
Бони
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
Остались в запасе
Севилья
Манчестер Сити
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Севилья - Манчестер Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Свейн Моэн
(Хеугесунн)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Спорт 1
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