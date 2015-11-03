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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСВ - Вольфсбург
ПСВ - Вольфсбург: обзор матча 03 ноября 2015
ПСВ
03.11.2015, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа B, 4 тур
2 : 0
Завершен
Вольфсбург
55'
Ю. Локадия
86'
Л. де Йонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Вольфсбург
90'
Желтая карточка
Налдо
ГОЛ! 2:0!
Л. де Йонг
Пас отдал
А. Гуардадо
86'
Желтая карточка
Л. де Йонг
85'
Замена
Г. Перейро
️️️️
Л. Нарсинг
83'
Желтая карточка
С. Ариас
81'
Замена
Н. Изима-Мирен
️️️️
Ю. Локадия
75'
Замена
Й. Хендрикс
️️️️
А. Махер
74'
69'
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Б. Дост
69'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Ж. Гилявоги
65'
Замена
Виейринья
️️️️
А. Шюррле
ГОЛ! 1:0!
Ю. Локадия
Пас отдал
Л. де Йонг
55'
Желтая карточка
А. Гуардадо
45'
39'
Желтая карточка
Д. Калиджиури
30'
Желтая карточка
М. Арнольд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
6
Адам Махер
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
ПСВ
22
Ремко Пасвер
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
26
Гастон Перейро
ЦП
6
Стейн Схаарс
ЦП
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
28
Кристиан Треш
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
4-3-3
41
Зут
30
Бренет
15
Морено
25
Брума
4
Ариас
6
Махер
24
Проппер
18
Гуардадо
26
де Йонг
9
Локадия
7
Нарсинг
4-2-2-1-1
16
Бенальо
2
Юнг
5
Клозе
27
Налдо
13
Родригес
14
Густаво
23
Гилявоги
20
Шюррле
27
Арнольд
20
Калиджиури
12
Дост
9
Локадия
77
Изима-Мирен
77
Изима-Мирен
9
Локадия
6
Махер
20
Хендрикс
20
Хендрикс
6
Махер
7
Нарсинг
26
Перейро
26
Перейро
7
Нарсинг
23
Гилявоги
7
Дракслер
7
Дракслер
23
Гилявоги
20
Шюррле
20
Виейринья
20
Виейринья
20
Шюррле
12
Дост
32
Бендтнер
32
Бендтнер
12
Дост
Остались в запасе
ПСВ
Вольфсбург
22
Ремко Пасвер
ВР
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
6
Стейн Схаарс
ЦП
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
6
Стейн Схаарс
ЦП
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча ПСВ - Вольфсбург
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Филипс
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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