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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Брайтон
Шеффилд Уэнсдэй - Брайтон: обзор матча 03 ноября 2015
Шеффилд Уэнсдэй
03.11.2015, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 15 тур
0 : 0
Завершен
Брайтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Брайтон
90'
Замена
Э. Ману
️️️️
С. Бэлдок
Замена
Ж. Элан
️️️️
Р. Уоллес
77'
72'
Замена
Э. Крофтс
️️️️
Т. Хемед
Замена
А. Нухиу
️️️️
Л. Жоао
56'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
20
Киран Ли
ОП
23
Росс Уоллес
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
7
Бирам Каял
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
14
Иньиго Кальдерон
ПП
7
Солли Мач
ПВ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
29
Жозе Семеду
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
10
Льюис МакГуган
ЦП
3
Жереми Элан
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
31
Рохан Инс
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
48
Эндрю Крофтс
ЦП
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
18
Джейми Мерфи
ЦФ
3-3-2-2
27
Вествуд
36
Пудил
12
Лис
4
Ловенс
5
Хатчинсон
20
Ли
32
Хант
23
Уоллес
10
Беннэн
45
Форестьери
19
Жоао
4-3-1-2
13
Стокдейл
2
Бруно
5
Данк
2
Хюнемайер
23
Росеньор
14
Кальдерон
16
Стивенс
7
Каял
7
Мач
10
Хемед
9
Бэлдок
23
Уоллес
3
Элан
3
Элан
23
Уоллес
19
Жоао
9
Нухиу
9
Нухиу
19
Жоао
9
Бэлдок
45
Ману
45
Ману
9
Бэлдок
10
Хемед
48
Крофтс
48
Крофтс
10
Хемед
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Брайтон
10
Льюис МакГуган
ЦП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
29
Жозе Семеду
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
31
Рохан Инс
ЦЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
10
Льюис МакГуган
ЦП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
29
Жозе Семеду
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
88
Гари Хупер
ЦФ
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
31
Рохан Инс
ЦЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Брайтон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Райт
(Кэмбриджшир)
Стадион:
Хиллсбро
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