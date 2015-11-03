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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - ПСЖ
Реал - ПСЖ: обзор матча 03 ноября 2015
Реал
03.11.2015, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа A, 4 тур
1 : 0
Завершен
ПСЖ
35'
Начо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - ПСЖ
Желтая карточка
К. Навас
90'
Желтая карточка
Каземиро
88'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Иско
82'
75'
Замена
Л. Моура
️️️️
Б. Матюиди
67'
Желтая карточка
Д. Луис
Замена
Л. Васкес
️️️️
Хесе
63'
45'
Желтая карточка
С. Орье
ГОЛ! 1:0!
Начо
35'
Замена
Начо
️️️️
Марсело
33'
17'
Замена
А. Рабьо
️️️️
М. Верратти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Реал
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Навас
12
Марсело
19
Варан
93
Рамос
13
Данило
5
Каземиро
14
Модрич
8
Кроос
10
Хесе
22
Иско
7
Роналду
4-3-1-2
1
Трапп
92
Орье
3
Силва
4
Луис
17
Максвелл
8
Матюиди
8
Мотта
6
Верратти
11
Ди Мария
11
Ибрагимович
10
Кавани
12
Марсело
6
Начо
6
Начо
12
Марсело
22
Иско
8
Ковачич
8
Ковачич
22
Иско
10
Хесе
17
Васкес
17
Васкес
10
Хесе
6
Верратти
12
Рабьо
12
Рабьо
6
Верратти
8
Матюиди
7
Моура
7
Моура
8
Матюиди
Остались в запасе
Реал
ПСЖ
1
Кико Касилья
ВР
3
Пепе
ЦЗ
23
Хамес Родригес
АП
90
Денис Черышев
ЛВ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
3
Пепе
ЦЗ
23
Хамес Родригес
АП
90
Денис Черышев
ЛВ
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Реал - ПСЖ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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