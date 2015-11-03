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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Куинз Парк Рейнджерс
Дерби Каунти - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 03 ноября 2015
Дерби Каунти
03.11.2015, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 15 тур
1 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
51'
А. Вайманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
Д. Расселл
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
Л. Фер
90'
Вторая желтая
Д. Перч
Желтая карточка
А. Вайманн
90'
84'
Замена
Т. Блэквуд
️️️️
А. Форлин
Замена
Д. Хансон
️️️️
Д. Хендрик
83'
Замена
К. Бэйрд
️️️️
С. Уорнок
77'
76'
Замена
Л. Фер
️️️️
Д. Тошер
73'
Желтая карточка
Д. Перч
66'
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
Ю. Сук-Йон
Желтая карточка
Б. Джонсон
58'
ГОЛ! 1:0!
А. Вайманн
Пас отдал
Р. Кио
51'
50'
Желтая карточка
Ч. Остин
42'
Желтая карточка
Ю. Сук-Йон
Желтая карточка
С. Кристи
42'
Замена
С. Уорнок
️️️️
К. Форсит
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
77
Джонни Расселл
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
3
Юн Сук-Йон
ЛЗ
15
Пол Кончески
ЛЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
28
Даниэл Тошер
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Крис Рэмси
Дерби Каунти
13
Ли Грант
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
6
Джейми Хансон
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
16
Майкл Доугти
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
36
Тайлер Блэквуд
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
4-4-2
33
Карсон
29
Кристи
36
Кио
5
Шекелл
3
Форсит
77
Расселл
4
Джонсон
29
Хендрик
19
Баттерфилд
18
Вайманн
18
Мартин
3-2-4-1
31
Грин
24
Холл
5
Онуоха
24
Перч
3
Юн Сук-Йон
15
Кончески
25
Филлипс
20
Хенри
18
Форлин
28
Тошер
32
Остин
3
Форсит
3
Уорнок
3
Уорнок
3
Форсит
Уорнок
22
Бэйрд
22
Бэйрд
Уорнок
29
Хендрик
6
Хансон
6
Хансон
29
Хендрик
18
Форлин
36
Блэквуд
36
Блэквуд
18
Форлин
28
Тошер
8
Фер
8
Фер
28
Тошер
3
Юн Сук-Йон
30
Хойлетт
30
Хойлетт
3
Юн Сук-Йон
Остались в запасе
Дерби Каунти
Куинз Парк Рейнджерс
13
Ли Грант
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
7
Крэйг Брайсон
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
12
Алекс Смитис
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
16
Майкл Доугти
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Крис Рэмси
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
7
Крэйг Брайсон
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
16
Майкл Доугти
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Крис Рэмси
Статистика матча Дерби Каунти - Куинз Парк Рейнджерс
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Кейт Страуд
(Гемпшир)
Стадион:
Прайд Парк
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