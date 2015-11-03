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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - Галатасарай
Бенфика - Галатасарай: обзор матча 03 ноября 2015
Бенфика
03.11.2015, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа C, 4 тур
2 : 1
Завершен
Галатасарай
52'
Жонас
67'
Луизао
58'
Л. Подольски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Галатасарай
Замена
Б. Кристанте
️️️️
Талиска
90'
+3
90'
Желтая карточка
О. Адин
Вторая желтая
Н. Гайтан
85'
Замена
Пицци
️️️️
Жонас
81'
74'
Замена
У. Булут
️️️️
Б. Йылмаз
74'
Замена
Э. Чолак
️️️️
Д. Денайе
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
Г. Гедеш
73'
69'
Замена
Я. Озтекин
️️️️
Б. Киса
ГОЛ! 2:1!
Луизао
67'
58'
ГОЛ! 1:1!
Л. Подольски
Желтая карточка
Силвиу
56'
55'
Желтая карточка
С. Инан
ГОЛ! 1:0!
Жонас
52'
Желтая карточка
Н. Гайтан
45'
Желтая карточка
Г. Гедеш
43'
41'
Желтая карточка
Б. Йылмаз
Желтая карточка
А. Алмейда
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
20
Жулио Сезар
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
28
Силвиу
ЛЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
4
Луизао
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Николас Гайтан
ЦП
94
Талиска
АП
17
Жонас
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
29
Олкан Адин
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Селчук Инан
ЦП
5
Билал Киса
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Бенфика
31
Эдерсон
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
21
Пицци
АП
Галатасарай
1
Дженк Генен
ВР
2
Семих Кайя
ЦЗ
68
Чем Карачан
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
3-2-1-2-2
20
Сезар
34
Алмейда
33
Жардел
4
Луизао
28
Силвиу
19
Элизеу
10
Гайтан
11
Гедеш
94
Талиска
9
Хименес
17
Жонас
3-2-2-2-1
16
Муслера
27
Шеджу
55
Сариоглу
22
Балта
29
Адин
64
Денайе
8
Инан
5
Киса
10
Снейдер
10
Подольски
17
Йылмаз
94
Талиска
4
Кристанте
4
Кристанте
94
Талиска
11
Гедеш
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
11
Гедеш
17
Жонас
21
Пицци
21
Пицци
17
Жонас
64
Денайе
8
Чолак
8
Чолак
64
Денайе
5
Киса
7
Озтекин
7
Озтекин
5
Киса
17
Йылмаз
9
Булут
9
Булут
17
Йылмаз
Остались в запасе
Бенфика
Галатасарай
31
Эдерсон
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
Главный тренер
Руй Витория
1
Дженк Генен
ВР
2
Семих Кайя
ЦЗ
68
Чем Карачан
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
Остались в запасе
1
Дженк Генен
ВР
2
Семих Кайя
ЦЗ
68
Чем Карачан
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Статистика матча Бенфика - Галатасарай
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Эштадиу да Луж
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