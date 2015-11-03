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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Астана - Атлетико
Астана - Атлетико: обзор матча 03 ноября 2015
Астана
03.11.2015, вторник, 18:00
Лига чемпионов, группа C, 4 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астана - Атлетико
Замена
А. Бейсебеков
️️️️
Б. Джолчиев
90'
Желтая карточка
Г. Жуков
84'
82'
Замена
О. Торрес
️️️️
Коке
Замена
А. Щеткин
️️️️
Ж. Кабананга
80'
Замена
Г. Жуков
️️️️
С. Мужиков
78'
73'
Замена
Я. Карраско
️️️️
С. Ньигес
64'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
Ф. Торрес
Желтая карточка
Б. Джолчиев
60'
Желтая карточка
Е. Постников
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
1
Ненад Ерич
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
5
Марин Аничич
ЦЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
44
Евгений Постников
ЦЗ
10
Фокси Кетевоама
ЛП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
88
Рохер Каньяс
ЦП
30
Жуниор Кабананга
ЦФ
22
Бауржан Джолчиев
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
5
Тиагу
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Астана
1
Владимир Логиновский
ВР
2
Елдос Ахметов
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
12
Игорь Пикалкин
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
8
Оливер Торрес
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
9
Джексон Мартинес
ЦФ
4-4-2
1
Ерич
77
Шомко
33
Илич
44
Постников
5
Аничич
10
Кетевоама
88
Максимович
88
Каньяс
7
Мужиков
22
Джолчиев
30
Кабананга
4-4-2
13
Облак
20
Хуанфран
2
Годин
20
Хименес
6
Сикейра
14
Габи
6
Коке
5
Тиагу
8
Ньигес
7
Гризманн
9
Торрес
22
Джолчиев
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
22
Джолчиев
7
Мужиков
7
Жуков
7
Жуков
7
Мужиков
30
Кабананга
99
Щеткин
99
Щеткин
30
Кабананга
6
Коке
8
Торрес
8
Торрес
6
Коке
8
Ньигес
10
Карраско
10
Карраско
8
Ньигес
9
Торрес
9
Мартинес
9
Мартинес
9
Торрес
Остались в запасе
Астана
Атлетико
12
Игорь Пикалкин
ЦП
1
Владимир Логиновский
ВР
2
Елдос Ахметов
ЦЗ
69
Денис Дедечко
ЦП
Главный тренер
Станимир Стойлов
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
12
Игорь Пикалкин
ЦП
1
Владимир Логиновский
ВР
2
Елдос Ахметов
ЦЗ
69
Денис Дедечко
ЦП
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
Главный тренер
Станимир Стойлов
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Астана - Атлетико
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Астана Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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