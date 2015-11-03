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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - Мальме
Шахтер - Мальме: обзор матча 03 ноября 2015
Шахтер
03.11.2015, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа A, 4 тур
4 : 0
Завершен
Мальме
29'
А. Гладкий
48'
Д. Срна (П)
55'
Эдуардо
73'
А. Тейшейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Мальме
Желтая карточка
А. Тейшейра
90'
89'
Вторая желтая
К. Арнасон
Желтая карточка
А. Кучер
88'
Замена
В. Коваленко
️️️️
Бернард
75'
74'
Замена
М. Эйкрем
️️️️
Н. Джурдич
ГОЛ! 4:0!
А. Тейшейра
73'
Замена
Тайсон
️️️️
Фред
69'
Желтая карточка
Д. Срна
68'
Желтая карточка
Т. Степаненко
62'
ГОЛ! 3:0!
Эдуардо
Пас отдал
Бернард
55'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Срна
48'
47'
Желтая карточка
К. Арнасон
47'
Желтая карточка
Й. Йотун
45'
Замена
Й. Йотун
️️️️
Ж. Инге Бергет
Замена
Эдуардо
️️️️
А. Гладкий
45'
ГОЛ! 1:0!
А. Гладкий
29'
11'
Замена
Э. Ракип
️️️️
О. Левицки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
7
Фред
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
10
Марлос
ПВ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Мальме
1
Йохан Виланд
ВР
22
Па Конате
ЦЗ
3
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
4
Кэри Арнасон
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
20
Владимир Родич
ЦП
8
Энох-Кофи Аду
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
28
Никола Джурдич
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
31
Дентиньо
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Мальме
29
Фредрик Андерссон
ВР
25
Фелипе Карвальо
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
26
Агон Мехмети
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Каниболоцкий
50
Кучер
44
Ракицкий
6
Азеведо
33
Срна
27
Степаненко
7
Фред
11
Бернард
11
Тейшейра
10
Марлос
20
Гладкий
4-3-3
1
Виланд
3
Тиннерхольм
4
Арнасон
20
Бенгтссон
22
Конате
20
Родич
8
Аду
6
Левицки
9
Розенберг
28
Джурдич
14
Бергет
11
Бернард
21
Коваленко
21
Коваленко
11
Бернард
20
Гладкий
9
Эдуардо
9
Эдуардо
20
Гладкий
7
Фред
11
Тайсон
11
Тайсон
7
Фред
14
Бергет
19
Йотун
19
Йотун
14
Бергет
6
Левицки
6
Ракип
6
Ракип
6
Левицки
28
Джурдич
23
Эйкрем
23
Эйкрем
28
Джурдич
Остались в запасе
Шахтер
Мальме
31
Дентиньо
ЦФ
30
Андрей Пятов
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
25
Фелипе Карвальо
ЦЗ
29
Фредрик Андерссон
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
26
Агон Мехмети
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
30
Андрей Пятов
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Остались в запасе
25
Фелипе Карвальо
ЦЗ
29
Фредрик Андерссон
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
26
Агон Мехмети
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Аге Хареиде
Статистика матча Шахтер - Мальме
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
- : -
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Мальме
0 : 1
18.10.2026
Хэкен
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Арена-Львов
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт
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