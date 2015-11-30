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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Ворскла
Днепр - Ворскла: обзор матча 30 ноября 2015
Днепр
30.11.2015, понедельник, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
0 : 2
Завершен
Ворскла
43'
С. Турсунов
58'
А. Шиндер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Ворскла
88'
Желтая карточка
А. Ткачук
86'
Замена
О. Мищенко
️️️️
С. Турсунов
77'
Замена
А. Ковпак
️️️️
В. Чеснаков
Замена
Е. Чеберячко
️️️️
Д. Чигринский
72'
67'
Желтая карточка
С. Симинин
Замена
Б. Гама
️️️️
И. Томечак
62'
58'
ГОЛ! 0:2!
А. Шиндер
Желтая карточка
И. Томечак
55'
46'
Замена
А. Скляр
️️️️
М. Бартулович
Замена
Р. Безус
️️️️
Дуглас
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
С. Турсунов
Пас отдал
М. Бартулович
42'
Желтая карточка
В. Чеснаков
29'
Желтая карточка
А. Шиндер
Желтая карточка
Д. Чигринский
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
18
Папа Гуйе
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
90
Данило
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Ворскла
31
Станислав Богуш
ВР
23
Вадим Сапай
ЦЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
17
Санжар Турсунов
АП
28
Артем Громов
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
16
Бруно Гама
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
8
Эдмар
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
99
Олег Мищенко
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
24
Олег Баранник
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
3-2-2-2
71
Бойко
7
Лучкевич
3
Лео Матос
27
Томечак
23
Дуглас
19
Чигринский
90
Данило
29
Ротань
99
Матеус
11
Селезнев
3-3-1-3
31
Богуш
17
Чеснаков
30
Симинин
4
Даллку
23
Сапай
19
Ткачук
54
Дитятьев
17
Турсунов
21
Бартулович
7
Шиндер
28
Громов
19
Чигринский
14
Чеберячко
14
Чеберячко
19
Чигринский
27
Томечак
16
Гама
16
Гама
27
Томечак
23
Дуглас
90
Безус
90
Безус
23
Дуглас
17
Турсунов
99
Мищенко
99
Мищенко
17
Турсунов
21
Бартулович
6
Скляр
6
Скляр
21
Бартулович
17
Чеснаков
39
Ковпак
39
Ковпак
17
Чеснаков
Остались в запасе
Днепр
Ворскла
16
Денис Шелихов
ВР
44
Артем Федецкий
ПЗ
8
Эдмар
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
Главный тренер
Мирон Маркевич
1
Дмитрий Непогодов
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦП
24
Олег Баранник
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
44
Артем Федецкий
ПЗ
8
Эдмар
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
Остались в запасе
1
Дмитрий Непогодов
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦП
24
Олег Баранник
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Днепр - Ворскла
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Можаровский
(Львов)
Стадион:
Днепр-Арена
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