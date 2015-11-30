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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Болтон - Брентфорд
Болтон - Брентфорд: обзор матча 30 ноября 2015
Болтон
30.11.2015, понедельник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 18 тур
1 : 1
Завершен
Брентфорд
65'
Н. Даннс
10'
Д. Свифт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Брентфорд
90'
+2
Желтая карточка
Д. Тарковски
Замена
С. Добби
️️️️
М. Дэйвис
90'
81'
Замена
С. Саундерс
️️️️
А. Джадж
74'
Замена
К. Кершбаумер
️️️️
Д. Свифт
68'
Замена
С. Каньос
️️️️
Р. Вудс
ГОЛ! 1:1!
Н. Даннс
65'
Желтая карточка
Д. Вела
64'
Желтая карточка
Л. Фини
62'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Свифт
Замена
Г. Мадин
️️️️
М. Клейтон
40'
Желтая карточка
М. Дэйвис
24'
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Свифт
Пас отдал
А. Джадж
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
13
Бен Амос
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
31
Нейл Даннс
ЦП
10
Макс Клейтон
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Брентфорд
27
Дэвид Баттон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
4
Алан МакКормак
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
8
Тумани Дьягурага
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
Главный тренер
Ли Карсли
Болтон
13
Поль Рачубка
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
33
Филип Твардзик
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
Брентфорд
7
Константин Кершбаумер
ВР
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Сэм Саундерс
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
3
Акакий Гогиа
ПВ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
3-5-2
13
Амос
20
Касадо
31
Уитер
25
Дерви
16
Дэйвис
24
Фини
15
Прэтли
31
Даннс
16
Вела
26
Амеоби
10
Клейтон
3-5-2
27
Баттон
5
О'Коннелл
6
Тарковски
21
Бидуэлл
31
Джадж
18
Вудс
8
Дьягурага
23
Йеннарис
4
МакКормак
8
Свифт
26
Вибе
16
Дэйвис
23
Добби
23
Добби
16
Дэйвис
10
Клейтон
14
Мадин
14
Мадин
10
Клейтон
18
Вудс
7
Каньос
7
Каньос
18
Вудс
8
Свифт
7
Кершбаумер
7
Кершбаумер
8
Свифт
31
Джадж
7
Саундерс
7
Саундерс
31
Джадж
Остались в запасе
Болтон
Брентфорд
13
Поль Рачубка
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
33
Филип Твардзик
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Йоанн Барбе
ЦФ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Ли Карсли
Остались в запасе
13
Поль Рачубка
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
33
Филип Твардзик
ЦП
Остались в запасе
3
Акакий Гогиа
ПВ
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Йоанн Барбе
ЦФ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Ли Карсли
Статистика матча Болтон - Брентфорд
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Карл Бойсон
(Восточный Йоркшир)
Стадион:
Рибок
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