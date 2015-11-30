Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Фиорентина
Сассуоло - Фиорентина: обзор матча 30 ноября 2015
Сассуоло
30.11.2015, понедельник, 21:00
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 1
Завершен
Фиорентина
42'
С. Флоккари
5'
Б. Валеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Фиорентина
Замена
М. Политано
️️️️
Н. Сансоне
88'
79'
Замена
М. Алонсо
️️️️
М. Паскуаль
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
С. Флоккари
77'
Замена
Д. Бьондини
️️️️
К. Лариби
72'
69'
Замена
Х. Верду
️️️️
М. Бадель
66'
Желтая карточка
М. Бадель
Желтая карточка
Ш. Врсалько
56'
56'
Замена
Н. Калинич
️️️️
Д. Росси
Желтая карточка
С. Флоккари
53'
ГОЛ! 1:1!
С. Флоккари
Пас отдал
Ш. Врсалько
42'
5'
ГОЛ! 0:1!
Б. Валеро
Пас отдал
Д. Росси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
5
Карим Лариби
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Фиорентина
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
14
Матиас Фернандес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
4-3-1-2
47
Консильи
13
Пелузо
15
Ачерби
28
Каннаваро
24
Врсалько
5
Лариби
6
Миссироли
4
Маньянелли
11
Сансоне
10
Флоккари
92
Дефрель
4-3-1-2
16
Тэтэрушану
14
Ронкалья
2
Гонсало
13
Астори
21
Паскуаль
6
Валеро
15
Весино
47
Бадель
10
Бернардески
25
Росси
72
Иличич
5
Лариби
8
Бьондини
8
Бьондини
5
Лариби
11
Сансоне
21
Политано
21
Политано
11
Сансоне
10
Флоккари
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
10
Флоккари
21
Паскуаль
3
Алонсо
3
Алонсо
21
Паскуаль
47
Бадель
25
Верду
25
Верду
47
Бадель
25
Росси
9
Калинич
9
Калинич
25
Росси
Остались в запасе
Сассуоло
Фиорентина
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
9
Анте Ребич
ЛВ
4
Марио Суарес
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
4
Марио Суарес
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Сассуоло - Фиорентина
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Читта дель Триколоре
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 3
Новости команд
Все
Сассуоло
Фиорентина
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+