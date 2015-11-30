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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Интер
Наполи - Интер: обзор матча 30 ноября 2015
Наполи
30.11.2015, понедельник, 23:00
Италия. Серия А, 14 тур
2 : 1
Завершен
Интер
2'
Г. Игуаин
63'
Г. Игуаин
67'
А. Льяич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Интер
Замена
К. Маджо
️️️️
Х. Кальехон
86'
Желтая карточка
Х. Кальехон
83'
82'
Замена
С. Йоветич
️️️️
И. Перишич
Замена
Д. Лопес
️️️️
М. Гамшик
79'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Л. Инсинье
69'
67'
ГОЛ! 2:1!
А. Льяич
ГОЛ! 2:0!
Г. Игуаин
63'
62'
Замена
Д. Биабиани
️️️️
Ф. Гуарин
51'
Желтая карточка
Ф. Гуарин
Желтая карточка
Аллан
51'
46'
Замена
А. Теллес
️️️️
М. Икарди
43'
Вторая желтая
Ю. Нагатомо
Желтая карточка
Э. Хюсай
35'
34'
Желтая карточка
Ю. Нагатомо
Желтая карточка
К. Кулибали
9'
ГОЛ! 1:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
Х. Кальехон
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Жоржиньо
ОП
25
Аллан
ОП
17
Марек Гамшик
(К)
ЦП
7
Хосе Кальехон
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Гари Медель
ОП
13
Фреди Гуарин
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Мауро Икарди
(К)
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
3
Энрике
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
5
Давид Лопес
ОП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
16
Додо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
27
Ассане Ньюкури
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
4-2-2-1-1
25
Рейна
13
Гулам
39
Альбиоль
3
Кулибали
4
Хюсай
21
Жоржиньо
25
Аллан
17
Гамшик
7
Кальехон
10
Инсинье
9
Игуаин
4-2-1-2-1
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
13
Миранда
24
Мурильо
5
Нагатомо
77
Брозович
17
Медель
13
Гуарин
22
Льяич
14
Перишич
9
Икарди
17
Гамшик
5
Лопес
5
Лопес
17
Гамшик
10
Инсинье
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
10
Инсинье
7
Кальехон
11
Маджо
11
Маджо
7
Кальехон
9
Икарди
13
Теллес
13
Теллес
9
Икарди
14
Перишич
9
Йоветич
9
Йоветич
14
Перишич
13
Гуарин
14
Биабиани
14
Биабиани
13
Гуарин
Остались в запасе
Наполи
Интер
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
3
Энрике
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
16
Додо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
27
Ассане Ньюкури
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
3
Энрике
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
16
Додо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
27
Ассане Ньюкури
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Наполи - Интер
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 3, Матч ТВ
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