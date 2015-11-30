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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Ростов
Краснодар - Ростов: обзор матча 30 ноября 2015
Краснодар
30.11.2015, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Ростов
86'
П. Мамаев (П)
90+3'
Вандерсон
88'
С. Азмун
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Ростов
90'
+4
Замена
И. Киреев
️️️️
К. Гуелор Канга
ГОЛ! 2:1!
Вандерсон
Пас отдал
Жоаозиньо
90'
+3
88'
ГОЛ! 1:1!
С. Азмун
Пас отдал
Т. Калачев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Мамаев
86'
83'
Вторая желтая
Д. Терентьев
82'
Замена
П. Могилевец
️️️️
Д. Полоз
79'
Желтая карточка
Д. Терентьев
Замена
Вандерсон
️️️️
М. Перейра
78'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
О. Ахмедов
74'
Желтая карточка
Ш. Каборе
66'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
Ари
62'
53'
Замена
С. Азмун
️️️️
А. Бухаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Одил Ахмедов
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
44
Сесар Навас
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Краснодар
1
Антон Коченков
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
72
Андрей Батютин
ЛВ
34
Владимир Быстров
ПП
21
Рикардо Лаборде
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Ростов
82
Владислав Суслов
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
4-1-3-2
31
Дикань
17
Калешин
6
Сигурдссон
4
Гранквист
98
Петров
77
Каборе
10
Ахмедов
10
Мамаев
10
Перейра
39
Ари
90
Смолов
4-1-3-1-1
35
Джанаев
34
Маргасов
44
Навас
99
Новосельцев
43
Терентьев
8
Гацкан
2
Калачев
16
Нобоа
8
Канга
7
Полоз
11
Бухаров
10
Ахмедов
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
10
Ахмедов
39
Ари
21
Лаборде
21
Лаборде
39
Ари
10
Перейра
14
Вандерсон
14
Вандерсон
10
Перейра
8
Канга
88
Киреев
88
Киреев
8
Канга
7
Полоз
28
Могилевец
28
Могилевец
7
Полоз
11
Бухаров
20
Азмун
20
Азмун
11
Бухаров
Остались в запасе
Краснодар
Ростов
72
Андрей Батютин
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
34
Владимир Быстров
ПП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
82
Владислав Суслов
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
72
Андрей Батютин
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
34
Владимир Быстров
ПП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Остались в запасе
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
82
Владислав Суслов
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Краснодар - Ростов
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Антон Аверьянов
Тихон Калугин (оба - Москва)
Резервный судья:
Евгений Турбин (Москва)
Инспектор:
Игорь Николаевич Захаров (Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 2
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