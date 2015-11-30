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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Спартак
Рубин - Спартак: обзор матча 30 ноября 2015
Рубин
30.11.2015, понедельник, 19:15
Россия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Спартак
69'
М. Девич
90+2'
С. Кверквелия
51'
З. Луиш
72'
К. Промес (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Спартак
ГОЛ! 2:2!
С. Кверквелия
Пас отдал
Э. Набиуллин
90'
+2
90'
Замена
А. Зуев
️️️️
К. Промес
88'
Замена
Д. Давыдов
️️️️
И. Попов
84'
Замена
И. Кутепов
️️️️
З. Луиш
Замена
В. Дядюн
️️️️
Д. Билялетдинов
82'
Желтая карточка
Э. Набиуллин
76'
72'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Промес
Желтая карточка
М. Девич
70'
ГОЛ! 1:1!
М. Девич
69'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
С. Кисляк
64'
51'
ГОЛ! 0:1!
З. Луиш
Пас отдал
К. Промес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
(К)
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
88
Руслан Камболов
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
40
Благо
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
Спартак
32
Артем Ребров
(К)
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
71
Ивелин Попов
ЛП
10
Квинси Промес
ЛВ
27
Ромуло
ОП
21
Александр Зотов
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
80
Алиреза Хагиги
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
22
Карлос Эдуардо
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
15
Роман Широков
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
4-2-2-2
1
Рыжиков
3
Набиуллин
88
Камболов
4
Кверквелия
19
Устинов
15
Кисляк
40
Благо
14
Билялетдинов
21
Оздоев
99
Канунников
32
Девич
4-2-2-1-1
32
Ребров
9
Комбаров
35
Таски
16
Боккетти
23
Комбаров
27
Ромуло
21
Зотов
88
Глушаков
71
Попов
10
Промес
29
Зе Луиш
15
Кисляк
22
Эдуардо
22
Эдуардо
15
Кисляк
14
Билялетдинов
17
Дядюн
17
Дядюн
14
Билялетдинов
10
Промес
17
Зуев
17
Зуев
10
Промес
29
Зе Луиш
2
Кутепов
2
Кутепов
29
Зе Луиш
71
Попов
88
Давыдов
88
Давыдов
71
Попов
Остались в запасе
Рубин
Спартак
1
Юрий Нестеренко
ВР
80
Алиреза Хагиги
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
1
Антон Митрюшкин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
15
Роман Широков
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
80
Алиреза Хагиги
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
15
Роман Широков
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Валерий Чалый
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Рубин - Спартак
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Помощники судьи:
Дмитрий Березнев
Роман Усачев (оба - Ростов-на-Дону)
Инспектор:
Юрий Федорович Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Спорт HD, Матч ТВ
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