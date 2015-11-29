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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Факел
Енисей - Факел: обзор матча 29 ноября 2015
Енисей
29.11.2015, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
2 : 0
Завершен
Факел
3'
А. Хрущев
21'
А. Хрущев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Факел
Желтая карточка
Х. Эдуардо Лескано
90'
Замена
Д. Магадиев
️️️️
А. Алиев
90'
Замена
С. Юсифов
️️️️
Е. Иванов
81'
Замена
А. Мануковский
️️️️
А. Исаев
76'
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
Э. Низамутдинов
64'
62'
Замена
А. Заболотный
️️️️
И. Альшин
55'
Желтая карточка
А. Бекетов
Желтая карточка
И. Гультяев
49'
ГОЛ! 2:0!
А. Хрущев
21'
9'
Желтая карточка
В. Шахов
ГОЛ! 1:0!
А. Хрущев
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
88
Гиорги Шелия
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
10
Алексей Исаев
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Факел
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
6
Константин Богдан
ЦЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
13
Самир Юсифов
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Факел
24
Дмитрий Терновский
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
66
Александр Дутов
ОП
56
Даниил Гриднев
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
91
Антон Заболотный
ЦФ
4-2-3-1
88
Шелия
23
Чернов
23
Васильев
80
Качан
35
Гультяев
10
Исаев
15
Фатуллаев
17
Хрущев
8
Иванов
10
Алиев
81
Низамутдинов
4-3-1-2
1
Саутин
93
Бурнаш
29
Шахов
15
Тихий
71
Багаев
6
Свежов
27
Мурнин
7
Бекетов
10
Альшин
19
Касьян
17
Бирюков
10
Алиев
22
Магадиев
22
Магадиев
10
Алиев
8
Иванов
13
Юсифов
13
Юсифов
8
Иванов
10
Исаев
8
Мануковский
8
Мануковский
10
Исаев
81
Низамутдинов
23
Лескано
23
Лескано
81
Низамутдинов
10
Альшин
91
Заболотный
91
Заболотный
10
Альшин
Остались в запасе
Енисей
Факел
6
Константин Богдан
ЦЗ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
1
Михаил Опарин
ВР
Главный тренер
Омари Тетрадзе
24
Дмитрий Терновский
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
66
Александр Дутов
ОП
56
Даниил Гриднев
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
6
Константин Богдан
ЦЗ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
1
Михаил Опарин
ВР
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
66
Александр Дутов
ОП
56
Даниил Гриднев
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Енисей - Факел
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
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