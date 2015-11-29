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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Спортинг
Сельта - Спортинг: обзор матча 29 ноября 2015
Сельта
29.11.2015, воскресенье, 00:05
Испания. Примера, 13 тур
2 : 1
Завершен
Спортинг
15'
Ф. Орельяна
84'
Нолито
65'
К. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Спортинг
Желтая карточка
П. Эрнандес
90'
Замена
Х. Сене
️️️️
Ф. Орельяна
90'
ГОЛ! 2:1!
Нолито
84'
79'
Замена
Х. Муньис
️️️️
Джони
Замена
Я. Аспас
️️️️
Д. Гуидетти
79'
71'
Замена
П. Перес
️️️️
Д. Нди
Замена
Д. Васс
️️️️
Т. Бонгонда
65'
65'
ГОЛ! 1:1!
К. Кастро
64'
Замена
К. Кастро
️️️️
А. Санабрия
Желтая карточка
Г. Кабрал
54'
Желтая карточка
С. Гомес
23'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Орельяна
Пас отдал
Т. Бонгонда
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
3
Нолито
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
10
Начо Касес
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
20
Дани Нди
АП
10
Ален Халилович
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
23
Диего Аленде
ЦЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
8
Леви Мадинда
ЦП
71
Деян Дразич
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Спортинг
1
Альберто Гарсия
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
3
Алекс Менендес
ЦЗ
10
Хуан Муньис
ЦП
10
Пабло Перес
ЦП
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
16
Карлос Кастро
ЦФ
4-2-2-2
1
Альварес
21
Гомес
21
Планас
22
Кабрал
22
Мальо
19
Эрнандес
17
Фернандес
10
Бонгонда
14
Орельяна
11
Гуидетти
3
Нолито
3-1-2-3-1
25
Куэльяр
11
Лора
20
Эспиноcа
23
Эрнандес
8
Маскарель
10
Касес
18
Лопес Бланко
20
Нди
10
Халилович
24
Джони
19
Санабрия
10
Бонгонда
10
Васс
10
Васс
10
Бонгонда
11
Гуидетти
10
Аспас
10
Аспас
11
Гуидетти
14
Орельяна
10
Сене
10
Сене
14
Орельяна
24
Джони
10
Муньис
10
Муньис
24
Джони
20
Нди
10
Перес
10
Перес
20
Нди
19
Санабрия
16
Кастро
16
Кастро
19
Санабрия
Остались в запасе
Сельта
Спортинг
36
Рубен Бланко
ВР
23
Диего Аленде
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
71
Деян Дразич
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
1
Альберто Гарсия
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
3
Алекс Менендес
ЦЗ
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
23
Диего Аленде
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
71
Деян Дразич
ЦФ
Остались в запасе
1
Альберто Гарсия
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
3
Алекс Менендес
ЦЗ
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Сельта - Спортинг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Балаидос
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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