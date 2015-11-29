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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Шахтер
Говерла - Шахтер: обзор матча 29 ноября 2015
Говерла
29.11.2015, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
1 : 6
Завершен
Шахтер
16'
Д. Хлебас
9'
Я. Ракицкий
28'
Тайсон
30'
Марлос
35'
Ф. Феррейра
67'
А. Тейшейра
73'
А. Тейшейра (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Шахтер
Желтая карточка
А. Цуриков
85'
Замена
В. Гавриш
️️️️
В. Гемега
85'
84'
Желтая карточка
Эдуардо
73'
ГОЛ с пенальти! 1:6!
А. Тейшейра
Замена
В. Каверин
️️️️
О. Кузык
71'
69'
Замена
Дентиньо
️️️️
Фред
67'
ГОЛ! 1:5!
А. Тейшейра
Пас отдал
Д. Срна
Замена
А. Хобленко
️️️️
М. Сергийчук
65'
63'
Замена
Эдуардо
️️️️
Марлос
43'
Замена
В. Коваленко
️️️️
Тайсон
35'
ГОЛ! 1:4!
Ф. Феррейра
Пас отдал
Д. Срна
30'
ГОЛ! 1:3!
Марлос
28'
ГОЛ! 1:2!
Тайсон
ГОЛ! 1:1!
Д. Хлебас
Пас отдал
С. Люлька
16'
9'
ГОЛ! 0:1!
Я. Ракицкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
1
Артур Рудько
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
5
Михаил Ряшко
ЦЗ
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
95
Вячеслав Лухтанов
ЦЗ
28
Евгений Чумак
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
11
Виталий Гемега
ЦФ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
77
Дмитрий Хлебас
ЦФ
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
7
Фред
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
10
Марлос
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
30
Павел Иванов
ЛЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
14
Виталий Гавриш
ОП
24
Виталий Каверин
ЦФ
10
Игорь Худобяк
ЦФ
9
Алексей Хобленко
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
21
Виктор Коваленко
АП
31
Дентиньо
ЦФ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
4-3-3
1
Рудько
8
Люлька
28
Ягодинскис
95
Лухтанов
5
Ряшко
28
Чумак
9
Цуриков
17
Кузык
77
Хлебас
7
Сергийчук
11
Гемега
4-1-1-2-2
1
Каниболоцкий
33
Срна
50
Кучер
44
Ракицкий
31
Исмаили
27
Степаненко
7
Фред
10
Марлос
11
Тейшейра
14
Феррейра
11
Тайсон
17
Кузык
24
Каверин
24
Каверин
17
Кузык
11
Гемега
14
Гавриш
14
Гавриш
11
Гемега
7
Сергийчук
9
Хобленко
9
Хобленко
7
Сергийчук
7
Фред
31
Дентиньо
31
Дентиньо
7
Фред
11
Тайсон
21
Коваленко
21
Коваленко
11
Тайсон
10
Марлос
9
Эдуардо
9
Эдуардо
10
Марлос
Остались в запасе
Говерла
Шахтер
10
Игорь Худобяк
ЦФ
22
Дмитрий Бабенко
ВР
30
Павел Иванов
ЛЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
10
Игорь Худобяк
ЦФ
22
Дмитрий Бабенко
ВР
30
Павел Иванов
ЛЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Говерла - Шахтер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Стадион:
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