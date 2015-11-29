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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Вильярреал
Хетафе - Вильярреал: обзор матча 29 ноября 2015
Хетафе
29.11.2015, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 13 тур
2 : 0
Завершен
Вильярреал
21'
А. Лафита
51'
А. Васкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Вильярреал
85'
Желтая карточка
Э. Байи
Замена
Вандерсон
️️️️
П. Сарабия
83'
Желтая карточка
М. Ласен
78'
Замена
Э. Буэндия
️️️️
А. Васкес
74'
Замена
В. Родригес
️️️️
А. Лафита
66'
Желтая карточка
Х. Родригес
65'
64'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
М. Науэль
56'
Замена
А. Рукавина
️️️️
М. Гаспар
ГОЛ! 2:0!
А. Васкес
Пас отдал
А. Лафита
51'
45'
Замена
Д. Суарес
️️️️
С. Кастильехо
Желтая карточка
Кала
34'
ГОЛ! 1:0!
А. Лафита
Пас отдал
А. Васкес
21'
Желтая карточка
А. Лафита
17'
5'
Желтая карточка
В. Руис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
4
Алексис
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
25
Мехди Ласен
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
12
Стефан Щепович
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Вильярреал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
6
Джонатан
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
14
Саму
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Хетафе
16
Балаж Медьери
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
11
Карим Йода
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Боян Йокич
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
21
Бруно
ЦП
4
Денис Суарес
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
4-3-1-2
13
Гуаита
4
Алексис
3
Лаго
16
Кала
22
Суарес
7
Лафита
22
Родригес
25
Ласен
7
Сарабия
12
Щепович
9
Васкес
4-4-2
23
Ареоля
2
Гаспар
4
Руис
3
Байи
3
Марин
6
Джонатан
14
Тригерос
14
Саму
17
Пина
70
Кастильехо
77
Науэль
7
Лафита
8
Родригес
8
Родригес
7
Лафита
9
Васкес
10
Буэндия
10
Буэндия
9
Васкес
7
Сарабия
94
Вандерсон
94
Вандерсон
7
Сарабия
2
Гаспар
2
Рукавина
2
Рукавина
2
Гаспар
70
Кастильехо
4
Суарес
4
Суарес
70
Кастильехо
77
Науэль
94
Бакамбу
94
Бакамбу
77
Науэль
Остались в запасе
Хетафе
Вильярреал
16
Балаж Медьери
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
11
Карим Йода
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
25
Мариано Барбоса
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
21
Бруно
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
16
Балаж Медьери
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
11
Карим Йода
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
Остались в запасе
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
25
Мариано Барбоса
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
21
Бруно
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Хетафе - Вильярреал
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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