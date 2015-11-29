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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Аталанта
Рома - Аталанта: обзор матча 29 ноября 2015
Рома
29.11.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
0 : 2
Завершен
Аталанта
41'
А. Гомес
81'
Х. Денис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Аталанта
Желтая карточка
В. Торосидис
90'
90'
Вторая желтая
А. Грасси
89'
Замена
Н. Черубин
️️️️
А. Гомес
88'
Вторая желтая
Г. Стендардо
84'
Замена
М. де Рон
️️️️
Я. Куртич
Красная карточка
Майкон
83'
Замена
В. Торосидис
️️️️
Х. Итурбе
83'
81'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Х. Денис
72'
Замена
Д. Мильяччо
️️️️
Л. Чигарини
Замена
Майкон
️️️️
А. Флоренци
70'
69'
Желтая карточка
Л. Чигарини
68'
Желтая карточка
М. Спортиелло
Замена
У. Садик
️️️️
Я. Фальке
62'
58'
Желтая карточка
А. Грасси
41'
ГОЛ! 0:1!
А. Гомес
13'
Желтая карточка
Г. Стендардо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
52
Лоренцо Ди Ливио
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Аталанта
23
Борис Радунович
ВР
30
Давиде Басси
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
15
Мартен де Рон
ОП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
4-3-2-1
16
Де Санктис
12
Динь
25
Кастан
44
Манолас
24
Флоренци
44
Наингголан
16
Де Росси
15
Пьянич
44
Фальке
11
Итурбе
10
Джеко
4-4-2
57
Спортиелло
77
Раймонди
2
Стендардо
29
Палетта
28
Бривио
33
Грасси
27
Куртич
8
Чигарини
10
Моралес
19
Денис
10
Гомес
11
Итурбе
35
Торосидис
35
Торосидис
11
Итурбе
24
Флоренци
13
Майкон
13
Майкон
24
Флоренци
44
Фальке
6
Садик
6
Садик
44
Фальке
10
Гомес
3
Черубин
3
Черубин
10
Гомес
27
Куртич
15
де Рон
15
де Рон
27
Куртич
8
Чигарини
8
Мильяччо
8
Мильяччо
8
Чигарини
Остались в запасе
Рома
Аталанта
52
Лоренцо Ди Ливио
ЦП
13
Войцех Щесны
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
23
Борис Радунович
ВР
30
Давиде Басси
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
52
Лоренцо Ди Ливио
ЦП
13
Войцех Щесны
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Остались в запасе
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
23
Борис Радунович
ВР
30
Давиде Басси
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Рома - Аталанта
1
1
2
4
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол (в повторе, 21:10)
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