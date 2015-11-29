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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Арсенал
Оренбург - Арсенал: обзор матча 29 ноября 2015
Оренбург
29.11.2015, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
4 : 1
Завершен
Арсенал
29'
И. Маркелов
70'
Х. Аппаев
72'
Х. Аппаев (П)
80'
М. Шогенов
44'
Д. Айдов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Арсенал
90'
+2
Желтая карточка
С. Сухарев
Замена
А. Друзин
️️️️
В. Афонин
86'
84'
Замена
А. Дудолев
️️️️
С. Маслов
Замена
Ф. Васиев
️️️️
В. Полуяхтов
84'
ГОЛ! 4:1!
М. Шогенов
80'
Замена
М. Шогенов
️️️️
И. Маркелов
77'
76'
Замена
П. Деобальд
️️️️
А. Димидко
74'
Замена
С. Игнатьев
️️️️
Д. Айдов
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Х. Аппаев
72'
ГОЛ! 2:1!
Х. Аппаев
70'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
А. Делькин
68'
44'
ГОЛ! 1:1!
Д. Айдов
40'
Желтая карточка
А. Димидко
Желтая карточка
Р. Воробьев
31'
ГОЛ! 1:0!
И. Маркелов
29'
26'
Желтая карточка
М. Кашчелан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Арсенал
22
Игорь Кот
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
2
Александр Димидко
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
14
Сергей Маслов
ЦФ
18
Горан Вуйович
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
27
Сергей Игнатьев
ЛП
73
Ренат Гагиты
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
18
Артем Дудолев
ПП
3-3-2-1-1
9
Руденко
58
Ойеволе
15
Андреев
10
Парняков
2
Полуяхтов
8
Афонин
12
Малых
23
Бреев
84
Воробьев
88
Маркелов
90
Делькин
4-1-3-2
22
Кот
18
Сухарев
71
Денисов
23
Калешин
4
Айдов
18
Кашчелан
2
Димидко
20
Стеклов
28
Рыжков
18
Вуйович
14
Маслов
2
Полуяхтов
26
Васиев
26
Васиев
2
Полуяхтов
88
Маркелов
8
Шогенов
8
Шогенов
88
Маркелов
8
Афонин
30
Друзин
30
Друзин
8
Афонин
90
Делькин
14
Аппаев
14
Аппаев
90
Делькин
4
Айдов
27
Игнатьев
27
Игнатьев
4
Айдов
2
Димидко
57
Деобальд
57
Деобальд
2
Димидко
14
Маслов
18
Дудолев
18
Дудолев
14
Маслов
Остались в запасе
Оренбург
Арсенал
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
73
Дмитрий Чванов
ВР
17
Артурс Зюзинс
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
73
Ренат Гагиты
ЦП
16
Сергей Котов
ВР
19
Виталий Федотов
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
Главный тренер
Виктор Булатов
Остались в запасе
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
73
Дмитрий Чванов
ВР
17
Артурс Зюзинс
ЦП
Остались в запасе
73
Ренат Гагиты
ЦП
16
Сергей Котов
ВР
19
Виталий Федотов
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Виктор Булатов
Статистика матча Оренбург - Арсенал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Газовик
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