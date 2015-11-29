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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Металлург
Волынь - Металлург: обзор матча 29 ноября 2015
Волынь
29.11.2015, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
9 : 1
Завершен
Металлург
2'
Д. Козьбан
4'
А. Кобахидзе
7'
Ф. Матей (П)
23'
А. Кобахидзе
37'
В. Шарпар (П)
44'
О. Герасимюк
54'
Ф. Матей (П)
58'
В. Шарпар
82'
В. Шарпар
90+2'
Д. Игнатенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Металлург
90'
+2
ГОЛ! 9:1!
Д. Игнатенко
Пас отдал
Н. Татарков
Замена
А. Чепелюк
️️️️
О. Герасимюк
84'
ГОЛ! 9:0!
В. Шарпар
Пас отдал
А. Кобахидзе
82'
79'
Замена
С. Ключик
️️️️
А. Каплиенко
Замена
М. Горопевшек
️️️️
Д. Козьбан
75'
ГОЛ! 8:0!
В. Шарпар
58'
Замена
Р. Мемешев
️️️️
Ф. Матей
55'
ГОЛ с пенальти! 7:0!
Ф. Матей
54'
53'
Желтая карточка
Т. Шеремета
Желтая карточка
А. Богданов
51'
46'
Замена
Р. Стефурак
️️️️
К. Демидов
46'
Замена
Т. Шеремета
️️️️
М. Бабийчук
45'
+4
Желтая карточка
Е. Демченко
Пенальти не реализован!
О. Герасимюк
44'
ГОЛ! 6:0!
О. Герасимюк
44'
ГОЛ с пенальти! 5:0!
В. Шарпар
37'
36'
Желтая карточка
А. Кузнецов
ГОЛ! 4:0!
А. Кобахидзе
Пас отдал
В. Шарпар
23'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Ф. Матей
7'
ГОЛ! 2:0!
А. Кобахидзе
Пас отдал
С. Политыло
4'
ГОЛ! 1:0!
Д. Козьбан
Пас отдал
А. Кичак
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
13
Артем Кичак
ВР
14
Владимир Полевой
ЦЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
30
Александр Кобахидзе
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
93
Флорентин Матей
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Металлург
35
Максим Бабийчук
ВР
22
Егор Клименчук
ЛЗ
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
95
Сергей Кулинич
ЦЗ
15
Артур Кузнецов
ЦЗ
3
Евгений Издебский
ЦЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
37
Кирилл Демидов
ЦП
17
Егор Демченко
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
15
Ян Ковалевский
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
24
Миха Горопевшек
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
48
Александр Чепелюк
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
7
Редван Мемешев
ЦФ
Металлург
16
Тимофей Шеремета
ВР
5
Семен Ключик
ЦЗ
2
Дмитрий Гапончук
ЦЗ
11
Роман Стефурак
ЦП
2-5-2-1
13
Кичак
14
Полевой
5
Жунич
93
Матей
89
Политыло
7
Герасимюк
31
Шабанов
11
Шарпар
90
Богданов
30
Кобахидзе
89
Козьбан
3-2-3-1-1
35
Бабийчук
95
Кулинич
15
Кузнецов
3
Издебский
22
Клименчук
18
Каплиенко
37
Демидов
17
Демченко
77
Игнатенко
11
Татарков
15
Ковалевский
89
Козьбан
24
Горопевшек
24
Горопевшек
89
Козьбан
7
Герасимюк
48
Чепелюк
48
Чепелюк
7
Герасимюк
93
Матей
7
Мемешев
7
Мемешев
93
Матей
18
Каплиенко
5
Ключик
5
Ключик
18
Каплиенко
37
Демидов
11
Стефурак
11
Стефурак
37
Демидов
35
Бабийчук
16
Шеремета
16
Шеремета
35
Бабийчук
Остались в запасе
Волынь
Металлург
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
42
Виталий Недилько
ВР
23
Александр Насонов
ЛП
14
Сергей Кравченко
ЦП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
2
Дмитрий Гапончук
ЦЗ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Остались в запасе
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
42
Виталий Недилько
ВР
23
Александр Насонов
ЛП
14
Сергей Кравченко
ЦП
Остались в запасе
2
Дмитрий Гапончук
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Статистика матча Волынь - Металлург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Александр Головков
(Северодонецк)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Волынь
Металлург
Экс-игрок «Локо» Михалик устроил драку на рождественском турнире по футзалу
2020.01.09 13:08
8
Экс-игрок «Локомотива» Михалик анонсировал завершение карьеры
2019.10.22 09:30
6
Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
2019.09.12 20:49
10
Михалик может перейти из «Локомотива» в «Волынь»
2018.06.06 23:08
6
«Шахтер» и «Динамо» сыграют уже во втором туре УПЛ
2017.06.03 07:42
2
Экс-игрок «Локо» Михалик устроил драку на рождественском турнире по футзалу
2020.01.09 13:08
8
Экс-игрок «Локомотива» Михалик анонсировал завершение карьеры
2019.10.22 09:30
6
Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
2019.09.12 20:49
10
Михалик может перейти из «Локомотива» в «Волынь»
2018.06.06 23:08
6
«Шахтер» и «Динамо» сыграют уже во втором туре УПЛ
2017.06.03 07:42
2
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2016.07.12 12:36
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2016.01.16 12:35
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2016.01.13 16:11
2
Запорожский «Металлург» исключен из розыгрыша УПЛ
2015.12.17 00:11
4
Главный тренер «Металлурга»: «Директор матча сказал, что на игру с «Волынью» поставлено 500 тысяч»
2015.11.30 04:43
2
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